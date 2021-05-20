灣區多個縣市挺州府 戴口罩至6月15日

灣區多縣公共衛生部門支持州府維持口罩令至6月15日。（本報檔案照）

灣區衛生官員代表，包括聖他克拉拉縣、阿拉米達、馬林、康曲柯士達縣、納帕縣、聖他克魯茲縣、蘇拉諾縣（Solano County），以及柏克萊市等多個縣市，19日發出聯合聲明，強烈支持加州 公衛部門關於繼續配戴口罩 的指導措施，即繼續配戴口罩直到6月15日，直到州府更新的口罩配戴規定。

加州衛生部門日宣布，將繼續保持加州的口罩令直到6月15日。

衛生官員表示，聯邦疾病防控中心（CDC）最新的口罩配戴指引表明，疫苗 在保護人們免受感染、預防重症以及死亡方面極為有效。隨著疫苗接種的推廣，將更有助於減少潛在的變種病毒的傳播。同時這也有助於保護那些尚未接種疫苗人士，如12歲以下的兒童，以及其他無法完全從疫苗中獲益的人，比如免疫系統薄弱的人。

聲明同時指出，加州在為符合條件的民眾接種疫苗方面取得了巨大的進展。有近一半16歲以上人口完成了疫苗接種，同時有約65%的加州居民至少接種了一劑疫苗。但同時仍有大量居民未接種疫苗、未完全接種或還未有資格接種疫苗。因此，持續到6月15日的口罩令，將確保有更多的時間讓民眾接種疫苗，同時讓企業以及其他部門為CDC的最新口罩政策做好準備。

衛生官員同時呼籲民眾積極接種疫苗。他們表示，隨著新冠疫情的發展與傳播，接種疫苗是民眾保護自己的最佳方式。「下一個月將是我們繼續提高疫苗接種率的一個月。請繼續配戴口罩直到6月15日。」