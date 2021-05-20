灣區捷運服務恢復程度 全美運輸系統中墊底

灣區捷運營運量恢復程度在全美主要大眾運輸系統中墊底。（Getty Images）

最新調查發現，灣區捷運 （BART）3月營運量只有疫情爆發前的63%，在美國主要大眾運輸系統中墊底。

這些數據來自全美運輸系統服務與載客量數據庫「Transit Recovery」，這個數據庫是由臉書軟體工程師席格（Kat Siegal）和Transit Merch創辦人亞文（Chris Arvin）創建的。

Transit Recovery匯整來自美國聯邦運輸管理局（Federal Transit Administration）全國交通數據庫資料，比較美國最大的25個大眾運輸系統現在和疫前的營運時數，對象包括灣區捷運、華府地鐵 （D.C. Metro）、紐約市地鐵（New York City Subway）、芝加哥捷運（L）等。

調查發現，規模比灣區捷運大的華府地鐵和波士頓地鐵，3月營運量是疫前的82%，高於灣區捷運，全美最大的運輸系統紐約市地鐵3月的營運量甚至已恢復到疫前的99%。

與灣區捷運相比，灣區其他大眾運輸系統現時的營運量並沒有好多少，Muni 3月的營運量為疫前的68%，加州火車（Caltrain）3月的營運量為疫前的67%。