我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯致命三分 湖人險勝勇士 搶下西區第7

亞裔女搭乘金山捷運遭搶 臉被打腫 眼睛睜不開

灣區捷運服務恢復程度 全美運輸系統中墊底

編譯組╱灣區19日電
灣區捷運營運量恢復程度在全美主要大眾運輸系統中墊底。（Getty Images）
灣區捷運營運量恢復程度在全美主要大眾運輸系統中墊底。（Getty Images）

最新調查發現，灣區捷運（BART）3月營運量只有疫情爆發前的63%，在美國主要大眾運輸系統中墊底。

這些數據來自全美運輸系統服務與載客量數據庫「Transit Recovery」，這個數據庫是由臉書軟體工程師席格（Kat Siegal）和Transit Merch創辦人亞文（Chris Arvin）創建的。

Transit Recovery匯整來自美國聯邦運輸管理局（Federal Transit Administration）全國交通數據庫資料，比較美國最大的25個大眾運輸系統現在和疫前的營運時數，對象包括灣區捷運、華府地鐵（D.C. Metro）、紐約市地鐵（New York City Subway）、芝加哥捷運（L）等。

調查發現，規模比灣區捷運大的華府地鐵和波士頓地鐵，3月營運量是疫前的82%，高於灣區捷運，全美最大的運輸系統紐約市地鐵3月的營運量甚至已恢復到疫前的99%。

與灣區捷運相比，灣區其他大眾運輸系統現時的營運量並沒有好多少，Muni 3月的營運量為疫前的68%，加州火車（Caltrain）3月的營運量為疫前的67%。

灣區 捷運 地鐵

上一則

亞裔女搭乘金山捷運遭搶 臉被打腫

下一則

亞裔為抗疫醫護送餐 華盛頓醫院感謝

延伸閱讀

口罩解封 紐約市疫情數創半年來新低 白思豪籲保持謹慎

口罩解封 紐約市疫情數創半年來新低 白思豪籲保持謹慎
地鐵濺血 聯合廣場站驚傳割頸

地鐵濺血 聯合廣場站驚傳割頸
與聯邦同步 華府放寬口罩令 21日再鬆綁商家客容量

與聯邦同步 華府放寬口罩令 21日再鬆綁商家客容量
國民兵5/23將撤離華府 議員提設首都維安部隊

國民兵5/23將撤離華府 議員提設首都維安部隊
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

熱門新聞

佛利蒙警方封鎖案發現場。（摘自臉書）

佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

2021-05-14 02:20
加州檢察長控告灣區經營包括Kome Japanese Seafood Buffet在內的三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊共65項罪名。(圖取自臉書)

加州自助餐廳3華裔老闆 涉竊員工薪水90萬 被控65罪

2021-05-15 16:28
美元。（路透）

擁多少錢才算富人？金山灣區標準 年淨資產380萬元

2021-05-13 00:43
25歲男子夏爾瑪因坐在無人駕駛Tesla汽車後座過海灣大橋，日前被捕。(圖取自YouTube)

狂男坐無人駕駛Tesla後座 招搖過橋 遭檢舉後被捕

2021-05-13 18:21
紐約飛往舊金山的Jetblue航班因乘客製造騷亂而中途改道。(電視新聞截圖)

乘客吸毒暴走 紐約飛舊金山班機中途迫降

2021-05-19 00:45
80歲亞裔老人被推倒在地搶劫，劫匪還猛搧耳光。（視頻截圖）

東灣亞裔80歲老翁遇劫匪 遭推倒搧耳光

2021-05-12 14:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在