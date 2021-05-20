難突破職場「竹子天花板」 灣區亞裔晉升機會低

亞裔美國人精英發現晉升的 「竹子天花板 」難以突破。(電視新聞截圖)

你可能聽說過玻璃天花板--這個術語經常被用來描述婦女和有色人種在管理層中的欠缺。而「竹子天花板」則用來形容亞裔美國 人最不可能晉升到行政職位。

柴珍妮（音譯，Jeanny Chai）表示，她離開史丹福大學後進入企業界的最初幾年是很容易的。然後事情開始發生變化：她經常發現自己在一屋子白人男子中不僅是唯一的亞裔美國人，而且是唯一的女性。「感覺我不是他們圈子裏的，他們之間擁有一種默契和理解，一種業務和文化上的自如，我必須以某種方式學習這些東西」。

作為風險資本家、漫畫家和作家的劉大衛（音譯，Dave Liu）則說，「每個種族，每個人都有其天花板。但我認為，如果你是一個有色人種，或如果你是一個女人，就更難了，因為就公司的文化而言，占多數的人群自然有更多的發言權」，劉大衛說。

對平等就業機會委員會的數據進行研究發現--灣區 的亞裔男子和白人男子在白領工作中的比例相當。然而，白人男子占灣區所有高管的48%，而亞裔男子只過了18%。

在灣區的專業隊伍中，亞裔美國婦女的人數略高於白人婦女。而在灣區所有白領高管中，白人女性占18.5%，而亞裔女性只占7%」。

「公司中的亞裔晉升動態始終是：亞裔最不可能得到晉升」，思科退休高管朱伯忠（音譯，Buck Gee）說。

他也是Ascend的前董事會成員。Ascend是一個最初由四大會計師事務所資助的非營利組織，旨在將亞裔美國人納入管理職位。

他認為問題有兩個方面：「一個是隱性偏見，認為亞洲人是好工人，但不具備領導能力」，然後是文化沖突：「領導文化、管理文化、企業文化與亞洲傳統、亞洲文化有很大的不同」，朱伯忠說。

後來離開企業界，成為一名勵誌演講者的柴珍妮認為，要想改變，必須樂意接受差異。「人有不同，領導類型也有不同」。她說，她認為傳統觀念的阿爾法男主管意識阻礙了其他候選者的進入。

柴珍妮和劉大衛都選擇通過創辦自己的公司來掌控自己的職業生涯。對於其他人來說，若考慮要求晉升，就要盡早與老闆分享你的目標，並一起實現這些目標。如果做不到，可能是時候另謀新職了。