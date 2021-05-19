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美企招募外籍員工 人力公司看準加拿大人才

編譯組／灣區18日電
為解決H1B簽證限制美國科技公司聘雇外籍員工的難題，人力公司想出為雇主在加拿大雇用科技人才的方法。（Getty Images）
為解決H1B簽證限制美國科技公司聘雇外籍員工的難題，人力公司想出為雇主在加拿大雇用科技人才的方法。（Getty Images）

經營科技人力公司的帕夫洛普洛（Marc Pavlopoulo）四年前接到客戶要求，要他協助在美國境外招聘一名工程師，他想到的地點是：加拿大

在加拿大拿到企管碩士學位並工作過多年的帕夫洛普洛表示，加拿大過去十分在意外籍人士搶走當地工作機會，但現在情況已改變。渴望建立自己科技業的加拿大，最近推出一項實驗性計畫，透過快速、簡易的簽證核發流程，提供加拿大企業一條獲得高技能外籍人才的捷徑。

帕夫洛普洛表示，他為了招聘人才，聯絡了一名加拿大移民官員。對方建議他使用加拿大新推出的「全球人才流向」計畫（Global Talent Stream）引進大量科技勞工。帕夫洛普洛意識到，他為他的公司找到了一個新的業務發展方向：為美國企業在加拿大雇用科技人才。

受到H1B簽證規定的限制，美國科技企業現在很難雇到外籍勞工，帕夫洛普洛的新業務正好為這些企業解決尋找科技人才的大難題。帕夫洛普洛說：「同樣的職務，同樣使用筆電工作，只不過他們人在溫哥華。」

帕夫洛普洛指出，美國和加拿大引進科技人才的流程差別很大。加圖研究院（Cato Institute）表示，在加拿大，外籍科技人才取得當地居留權只需要花一到兩年，取得公民權只要再花三到四年半；而美國平均要花六年才能拿到綠卡，取得公民權還要再花五年，花更長時間才拿到公民權的外籍員工更是不在少數。

由於美國每年只以抽籤方式核發8萬5000個H1B簽證，但申請者高達20萬人，沒有抽中的人就可以透過帕夫洛普洛的公司繼續為美國雇主遠距工作，雇主也會繼續發薪水和提供福利給這些外籍員工。

帕夫洛普洛為美國企業在加拿大雇用外籍員工的模式是所謂的「專業雇主組織」（professional employer organization，簡稱PEO），雇主通常以類似合約聘雇的直接就業方式雇用員工。

駐舊金山加拿大總領事薩卡（Rana Sarkar）表示，對加拿大有利的PEO行業發展迅速，讓加拿大得以加入全球人才競爭的行列。

加拿大 美國 簽證

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