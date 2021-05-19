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聖縣祭新規 雇主須追蹤員工接種狀況

編譯組／聖他克拉拉縣18日電
聖他克拉拉縣規定，雇主必須追蹤雇員疫苗接種狀況。（美聯社）
聖他克拉拉縣規定，雇主必須追蹤雇員疫苗接種狀況。（美聯社）

加州還在研究是否該建立一套查證民眾是否已接種新冠疫苗的系統之際，聖他克拉拉縣18日搶先祭出一項規定，要求雇主必須追蹤員工是否已接種疫苗。

聖他克拉拉這項可能也是加州第一的規定，可允許已完成疫苗接種的上班族無需在辦公室戴口罩和保持社交距離。加州職業安全與健康局（California’s Division of Occupational Safety and Health）也正在考慮在20日的會議上制定類似政策。但官員對如何要求民眾出示接種證明並未做出說明。

聖他克拉拉縣律師威廉斯（James Williams）18日在記者會上表示，加州提出的新職場政策，對已完成疫苗接種者和未接種疫苗者的安全規定，做出非常清楚的區分。他說：「這正是為何雇主了解雇員接種狀況變得比過去更重要的原因」

聖他克拉拉縣的新規定要求，雇主應視拒絕回答接種狀況的員工為未接種疫苗者。

聯邦上周公布的新指南建議，已完成接種者（接種完最後一劑兩周以上者）在戶外和大部分室內環境，例如商店或辦公室，現在起可以不戴口罩，加州也表示，會從6月15日起採納聯邦的建議。加州目前已完成接種的居民約1580萬人，另外470萬人已接種一劑。

加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）17日表示，由於加州即將於6月15日全面重開，他們正在考慮使用可以讓民眾快速提供接種證明的科技，例如手機應用程式。加利表示，他們希望以一種不會造成混亂的方式來運作這個系統。

目前，CLEAR’s Health Pass推出的「疫苗護照」（vaccine passport）應用程式已有多家航空公司、職業球隊、零售連鎖店使用，包括聯合航空、達美航空、舊金山巨人隊和Walmart。國際航空運輸協會（International Air Transport Association）推出的「旅遊護照」（Travel Pass）已提供給國際遊客使用。

不過批評者認為，「疫苗護照」侵犯隱私權，而且對無力負擔科技費用的民眾不公平。

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