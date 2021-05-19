聖縣祭新規 雇主須追蹤員工接種狀況

聖他克拉拉縣規定，雇主必須追蹤雇員疫苗接種狀況。（美聯社）

加州 還在研究是否該建立一套查證民眾是否已接種新冠疫苗 的系統之際，聖他克拉拉縣18日搶先祭出一項規定，要求雇主必須追蹤員工是否已接種疫苗。

聖他克拉拉這項可能也是加州第一的規定，可允許已完成疫苗接種的上班族無需在辦公室戴口罩 和保持社交距離。加州職業安全與健康局（California’s Division of Occupational Safety and Health）也正在考慮在20日的會議上制定類似政策。但官員對如何要求民眾出示接種證明並未做出說明。

聖他克拉拉縣律師威廉斯（James Williams）18日在記者會上表示，加州提出的新職場政策，對已完成疫苗接種者和未接種疫苗者的安全規定，做出非常清楚的區分。他說：「這正是為何雇主了解雇員接種狀況變得比過去更重要的原因」

聖他克拉拉縣的新規定要求，雇主應視拒絕回答接種狀況的員工為未接種疫苗者。

聯邦上周公布的新指南建議，已完成接種者（接種完最後一劑兩周以上者）在戶外和大部分室內環境，例如商店或辦公室，現在起可以不戴口罩，加州也表示，會從6月15日起採納聯邦的建議。加州目前已完成接種的居民約1580萬人，另外470萬人已接種一劑。

加州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）17日表示，由於加州即將於6月15日全面重開，他們正在考慮使用可以讓民眾快速提供接種證明的科技，例如手機應用程式。加利表示，他們希望以一種不會造成混亂的方式來運作這個系統。

目前，CLEAR’s Health Pass推出的「疫苗護照」（vaccine passport）應用程式已有多家航空公司、職業球隊、零售連鎖店使用，包括聯合航空、達美航空、舊金山巨人隊和Walmart。國際航空運輸協會（International Air Transport Association）推出的「旅遊護照」（Travel Pass）已提供給國際遊客使用。

不過批評者認為，「疫苗護照」侵犯隱私權，而且對無力負擔科技費用的民眾不公平。