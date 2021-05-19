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加州租金援助申請 翻譯服務遲未改善 田德隆變「里脊肉」

記者李晗／舊金山報導
華協中心的專員雷冬燕表示，民眾若需要申請協助，可以撥打415-984-2749。（視頻截圖）
華協中心的專員雷冬燕表示，民眾若需要申請協助，可以撥打415-984-2749。（視頻截圖）

加州州府推出的疫情租金援助計畫，被批申請網站的翻譯服務差。州府此前曾回應會跟進整改。然而至今翻譯服務仍未見改善。

5月18日，華協中心等社區機構協同舊金山市議員陳詩敏召開發布會，痛批州府的租金援助計畫的中文服務。同時指出，如今整個租金援助的項目，華裔的申請人非常少，要求州府盡快改善多語言的服務。

華協中心專員雷冬燕指出，目前主網站只有英文版面及翻譯不準確。申請網站仍未有專業的中文或其他語言翻譯，按「新申請」後跳到的頁面變回英文，連Google翻譯也不支援。但是有的頁面，就算是使用了Google翻譯，然而這些「機器」翻譯的內容，也常常令人摸不著頭腦。

此外，電話熱線中也缺乏多語言援助。雖然現在已有多語言選單，但是經過幾輪的選項之後，仍以英文問「你是業主還是租客？」，同時雷冬燕也親身打過電話，有時候在線等候接近30分鐘仍得不到援助，且留言後等待兩周才有人回電。

所有的申請現在還是只有線上申請，不接受紙本。且本地合作夥伴的資料不全，翻譯也經常出錯，像是田德隆（Tenderloin）的地名翻譯，就會變成「里脊肉」。

市議員陳詩敏已經提出了決議案，要求州府盡快整改。一個月前華協中心曾經召開過記者會，隨後州府人員曾經向傳媒發出了回應，表示正在推進各項語言服務的整改。

所謂的租金援助計畫，指的是「Housing Is Key」的租金補貼計畫。符合申請的人士需要符合多個條件，包括疫情影響收入減少，或已成功申請失業金，或因疫情導致支出上升，或因疫情導致其他經濟困難。並能夠顯示到租客有房屋危機，例如有欠租、欠水電煤費、收到逼遷通知。申請者的地區收入中位數（AMI）在80%以下。

在舊金山市府一級，也即將推出租金補貼計畫，目前尚未正式出台。如果需要申請幫助，了解自己是否符合資格的話，可以諮詢華協中心的中文熱線是：415-984-2749。

數據顯示說中文的申請人佔比偏低。（視頻截圖）
數據顯示說中文的申請人佔比偏低。（視頻截圖）

租金 疫情 舊金山

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