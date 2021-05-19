中華文化中心20日辦線上年會 表彰傑出華裔

四位傑出華裔獲得表彰，左上順時針起楊燕子、Brandon Jew、Madeleine Lim和楊謹倫。（中華文化中心提供）

舊金山中華文化中心宣布於5月20日晚上6時30分，在線上舉辦第56屆年會「Harmony & Bliss」（和諧喜樂）晚宴。活動前表彰華裔社區的傑出代表。

今年晚會主題為「We我們：The Future」，中華文化中心將會於晚宴上表揚多位於不同創意領域範中有出色表現的領袖，並且鼓勵他們在透過各自的專業來阻止針對亞裔 的暴力事件及團結社區，打造更公平的將來。

將獲表揚的領袖包括：著名電影 製片楊燕子（Janet Yang）獲得「開拓者獎狀」；華裔廚師及Mister Jiu's餐廳東主Brandon Jew獲得「終生成就橋梁獎」；電影製作人、同性戀有色種族女性藝術媒體計畫（QWOCMAP）行政主任Madeleine Lim獲得「終生社區建設成就獎狀」；作家和漫畫家楊謹倫（Gene Luen Yang）獲得「終生社區建設成就獎狀」。

晚會也會特別紀念已故的亞裔美國 人研究學者、教授譚碧芳（Judy Yung）。譚碧芳是著名美籍華人及女權歷史學家，2020年12月離世。她出生及成長於舊金山華埠，後來成為聖他克魯茲加大（UC Santa Cruz）大學教授，教授亞裔美國人歷史文化、女性、口語，及多元種族歷史。

中心行政主任梁凱欣（Jenny Leung）表示，「和諧喜樂是我們每年的標記，透過藝術與文化作為一種力量去共建和諧社會。」

該晚節目將會於線上舉行，參加者可以安坐家中一同慶祝，感受社區在透過藝術及創意為如今的陰霾帶來希望。節目邀請到多位特別嘉賓出席，屆時並會有網上拍賣會，及中心特別為活動籌備的影片。有興趣參與人士可於https://gala-cccsf.givesmart.com登記。