木材短缺價格大漲 影響灣區住房建設

灣區住房建設受木材價格大漲影響。（Getty Images）

新冠疫情 剛爆發時，灣區 建築工程無論大小都被迫暫停。但隨著民眾居家避疫多出時間翻新住房，建築業景氣迅速恢復。

不過，建築用木材受到激增的需求和疫情限制供應的影響，去年價格飆漲五倍，創下歷史新高，使每棟新屋建設成本高出約4萬元。因此扼殺了部分公寓開發計畫，也使原本有意翻修住家的民眾打退堂鼓。

聖馬刁市建築商Sares Regis首席開發長雷哥尼尼（Todd Regonini）說：「在灣區蓋房子有如走鋼索。」他表示，在灣區住房建設已落後幾十年的情況下，包括木材在內的建築材料和人工不斷上漲，為建築業又多增加了一個難題。

雷哥尼尼表示，儘管愈來愈多工程使用一些輕型鋼梁和重型木材，但沒有任何其他材料可以取代框架木材。

灣區開發商表示，木材短缺不但使一些多單位住房建設工程停滯不前，也提高了房屋翻修的成本，尤其是蓋新木板露台、廚房或櫥櫃。

富國銀行資深經濟學家維特納（Mark Vitner）本月指出，從2020年5月至今，每1000呎木板的價格從347元飆漲為1645元。分析報告說：「木材價格上漲程度是前所未有，上漲速度是自二次世界大戰以來最快。木材供應量減少導致工程延誤，成本提高，並增加了建設成本預算的不確定性。」

維特納指出，木材供應短缺有幾個原因，包括製造工廠的生產因疫情放緩，以及鋸木廠產能不足。他估計，木材價格上漲會使每棟新屋成本增加4萬元。維特納認為，木材價格會繼續上漲到2021年底。

在高房價 灣區，開發項目最大的支出成本是購買土地，建築材料上漲相對影響較小。在疫情期間，灣區新住房工程大減26%，勞工短缺、貸款及政府核發執照速度放緩是部分原因。

數據顯示，灣區新屋3月中位數房價為82萬元，低於舊屋房價，部分原因是新屋大部分蓋在建築成本較低的郊區。