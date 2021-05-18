加州護士協會促維持口罩令 要求州政府對CDC新指南說不

加州護士協會會長楚恩佛柯提茲要求州政府不要採納CDC新口罩指南。（電視新聞截圖）

美國疾病防治中心（CDC ）日前放寬口罩 規定，表示已完成新冠疫苗接種的民眾不必再戴口罩。然而，加州 護士協會（California Nurses Association）要求州政府繼續維持口罩令，堅決對CDC新指南說不。

加州護士協會會長楚恩佛柯提茲（Zenei Triunfo-Cortez）16日晚上不諱言，CDC的新口罩指南「嚴重影響護士、第一線勞工和病人的安全」。她說：「我很失望、震驚。我認為，CDC這項決定做得太早。疫情還未結束，我們還有很多染疫的病人，確診率仍然很高，很多人瀕臨死亡，包括護士。」

代表加州超過10萬名註冊護士的加州護士協會17日再推文說：「護士們知道，CDC新指南對公眾健康是一個威脅，會對第一線勞工和少數族裔社區造成巨大傷害」。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）17日對放寬口罩令做出辯護，她強調，修改指南與政治壓力無關。

瓦倫斯基說：「我是在提供科學資訊，正如醫學期刊提供科學資訊一樣。科學資訊不斷在進化，我只是把掌握到的訊息盡快提供給公眾。」

不過，CDC強調，還未完成疫苗接種者和還未接種疫苗者，仍應繼續佩戴口罩，並呼籲民眾在擁擠的室內環境裡，包括公車、飛機機艙、醫院、監獄和遊民收容所，也應佩戴口罩。

全美最大護士工會全國護士聯盟（National Nurses United）14日已發出聲明，稱CDC新指南「並非以科學為根據」，同時「無法保護公眾健康」。

CDC這項口罩指南大轉變，受到急欲回歸疫前生活的民眾大讚，特別是期待重開職場、學校和其他場所的人。

然而，反對者擔心，由於這項決定依賴的是民眾的誠實程度，商家沒有可靠的方法可以確定顧客是否已接種疫苗。