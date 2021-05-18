吳田玉談體悟：對錢別小氣 對時間要小氣

日月光半導體執行長、環旭電子執行長吳田玉分享自己的人生經歷。（記者李榮／翻攝）

美西玉山科技協會舉行「與玉山面對面—田長霖講座」，邀請日月光半導體執行長、環旭電子執行長吳田玉與觀眾線上對談，主題圍繞的「 個人化領導風格的藝術 」。吳田玉在講座中分享自己求學與職涯的經驗。他回顧一路走來的職場生涯的高潮與低谷，並鼓勵大家用正面角度看世界。同時，也建議聽眾對於金錢不要太小氣，但是對於時間必須小氣，一定要謹慎利用。

吳田玉是台大畢業，並且在賓夕法尼亞大學獲得機械工程和應用力學學位。2015年時，吳田玉又獲得賓厄姆頓大學（Binghamton University）理學博士學位。他目前是日月光半導體的執行長，同時還是環旭電子的執行長，也是日月光技術控股有限公司（ASX，TWSE：3711）的董事會成員兼運營長。在加入ASE之前，吳田玉曾在IBM 擔任過多個管理職位，包括在美國 、歐洲和亞太地區的研發，製造和銷售。他自己本身擁有12項美國專利，並撰寫了25篇學術文章。

當日對談由玉山理事暨日月光半導體業務總監曾雅君（Nana Tseng）主持，全程以英文進行。曾雅君是日月光半導體業務總監，任職於桑尼維爾的美國總部，負責西部地區的銷售策略，技術計畫管理與業務發展。

吳田玉細數自己的職涯，以及從工程領域轉到銷售的過程。他指出，轉到銷售時更為挑戰，不但是完全不同的領域，要與人溝通交流。但無論如何，建議要用正向的角度看世界，風景才會不一樣。

談到金錢，他指出，在人年輕的時候，或許非常重要，不過有時候人生很多事無法預先知道。例如他的父親年輕的時候，認為大概只能養兩個小孩，可是現在93歲的父親，就常說如果當時知道後來經濟如此無虞，肯定不會覺得只能養兩個，「年輕時候很多信念，後來不一定是正確的。」

吳田玉提醒，對於金錢，其實應該要大方。例如有朋友幫了忙，應該要感謝，可以請他們吃一頓好的晚餐、買份禮物，與朋友社交、獲取資訊。然而，對於時間則應該要小氣，因為每個人擁有的時間都是固定的。不過他知道，很多人都是相反的作法，對金錢小氣，對時間大方。