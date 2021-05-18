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籲國際合作追新冠源頭 18科學家連署

編譯組／灣區電
包括史丹福大學教授在內的18位著名科學家共同連署，呼籲國際合作，排除人為干擾，探討新冠病毒來源。（FDA）
包括史丹福大學教授在內的18位著名科學家共同連署，呼籲國際合作，排除人為干擾，探討新冠病毒來源。（FDA）

一封由包括史丹福大學教授在內的18位著名科學家共同連署的信函呼籲，國際間應共同合作探討新冠病毒來源。新冠肺炎瘟疫已奪走全球超過300萬人的性命。

連署信共同發起人、史丹福大學醫學與微生物學教授雷爾曼醫師(Dr. David Relman)指出，探討新冠病毒來源必須得做，而且是一件可以做得到的事情。新冠病毒帶來重大災害。目前必須要確認的是，這場重大災害是如何發生的，以及如何避免下一場大瘟疫。

世界衛生組織(The World Health Organization)的調查結果認為，病毒起源於動物的機率為「從可能到非常可能(likely to very likely)。病毒來自於實驗室意外事件則為「極度不可能」(extremely unlikely)。

然而雷爾曼醫師與其他參與連署的科學家認為，調查報告不夠周詳。全部報告書長達313頁，分析實驗室意外事件可能性的篇幅只有四頁。

雷爾曼說：「我們不應摻雜任何個人的觀點，包括個人的想法或個人的感觸在內。我們在信中強調要迴避任何個人觀點，全神集中在『冷冰冰的事實』(cold, hard facts)，尋找事實真相。」

美國以及其他13個國家對世衛組織的研究結果表示關切，主因是瘟疫爆發後數個月，調查人員才獲准進入中國，調查研究疫情發展。另外，一些相關的重要資訊被中國扣壓不發。

雷爾曼說，調查新冠病毒起源必須多國合作進行，調查過程必須避免任何利益衝突。

他說，美國政府與其他國家政府必須研擬如何進行調查。其他國家的科學院已進行討論調查工作。美國必須與他們充分合作。

因為疫情，有些國家爆發反亞裔情緒。然而相關官員也指出，許多中國醫師、科學家、新聞記者在疫情中冒著個人重大損失和風險，提供全球各地重要的新冠資訊。

美國 疫情 中國

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