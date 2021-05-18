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成語比賽頒獎 嘉賓妙語秀成語之美

記者李榮／密爾比達報導
北加州中文學校聯合在線上舉辦「成語比賽」和「成語達人在北加」兩項比賽的聯合頒獎典禮。（記者李榮／翻攝）
北加州中文學校聯合在線上舉辦「成語比賽」和「成語達人在北加」兩項比賽的聯合頒獎典禮。（記者李榮／翻攝）

北加州中文學校聯合在線上舉辦「成語比賽」和「成語達人在北加」兩項比賽的聯合頒獎典禮。北加州中文學校聯合會長陳亳蕙指出，成語比賽去年因疫情取消，今年恢復比賽，雖然線上比賽困難重重，但是最終還是順利舉行，希望能進一步提升學生的成語能力、弘揚中華文化。

包括金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅、佛利蒙副市長邵陽，僑務顧問陳惠香等人都參加頒獎典禮。閻樹榮表示，很高興能參加一年一度成語比賽，感謝聯合會在「千變萬化」的疫情下，本著「百折不撓」的精神，辦出「十全十美」的活動，名譽傳遍「九洲四海」，讓他及僑務工作「八面威風」。

邵陽也用連串用多個成語，表達他對聯合會，以及學生的鼓勵。

陳亳蕙介紹，成語比賽是在頒獎典禮當天上午才舉行完畢，因爲網路比賽具有複雜性，學藝競賽小組排除萬難、精心籌畫方案，最後採用Classkick進行初賽，並用Power Point配合Google Form的方式舉行決賽。爲了讓比賽當天順利進行並維持公平，先前還舉辦賽前說明會，除了提醒參賽學生注意事項外，同時透過模擬比賽，讓學生練習如何作答。20多位參賽者在經過激烈的競爭後，產生最後的優勝者。

「成語達人在北加」則是今年推出的新比賽，從去年9月到今年5月，歷經8個月、16次的比賽，最後成績才出爐。比賽方式是學生在北加州中文學校聯合會兩星期一次的雙周刊上看題目，並在規定時間内到Google Form表單填寫答案。4次比賽為一季，每季做一次積分賽。中級組總計參賽人次有193人參加，全程參與總參賽學生人數36人，18人得獎。初級組總計參賽人次有353人參加，全程參與總參賽學生人數56人，28個人得獎。得獎者分別頒發獎狀與獎金。

陳亳蕙表示，成語是中華文化的精隨，用在文章中更能有畫龍點睛的效果，「成語需要一定的中文程度，相對來講是比較不容易學習的。所以能來參加者都是精英中的精英。」而「成語達人在北加」的比賽，更是希望獎勵持之以恆的學生，將學習變為一種生活方式，養成終生學習的習慣。

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