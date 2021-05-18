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灣區「同職業」夫妻檔 軟體設計師最常見

編譯組／灣區17日電
軟體設計師是灣區夫妻最常見的職業配對。（Getty Images）
軟體設計師是灣區夫妻最常見的職業配對。（Getty Images）

灣區有超過10萬名軟體設計師，事實證明，他們很喜歡挑相同職業的對象當另一半。數據顯示，灣區每100對夫妻就有一對兩人都是軟體設計師。

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）每年都會調查美國民眾的職業。舊金山紀事報（Chronicle）分析2015年到2019年的人口普查數據，以確定哪些職業的灣區專業人士最有可能彼此結婚。結果發現，軟體設計師彼此結婚的比例最高。特別是應用程式設計師和系統軟體設計師，占灣區所有已婚人士的1%。而全美軟體設計師彼此結婚的比例不到0.1%。

紀事報表示，灣區軟體設計師彼此結婚的比例這麼高，不僅是因為灣區有大量軟體設計師的緣故。事實上，灣區軟體設計師彼此結婚的可能性比他們在已婚人口中所占的比例高出六倍。換句話說，如果灣區居民以隨機方式結婚，每1萬對夫妻中只有約15對是軟體設計師配對。但實際上，灣區每1萬對夫妻中約有90對是軟體設計師配對。

另一個高比例配對是住房清潔人員和建築工人，他們結婚的可能性比他們在已婚人口中所占的比例高出20倍。最不讓人感到驚訝的配對是一般醫師和外科醫師，他們結婚的可能性比他們在已婚人口中所占的比例高出25倍。

紀事報指出，上述配對雖然在灣區最常見，但只占當地已婚人口的一小部分，主要原因有二：一是有明顯比例的婚姻關係另一方是失業人士。二是人口普查職業分類過細，把類似職業的夫婦分到不同類別裡，例如，醫療人員不會只被歸類到「一般醫師和外科醫師」，還會被歸類到「註冊護士」或「醫療經理」裡。

儘管如此，舊金山健康診所（Well Clinic）婚姻與家庭治療師摩爾（Lucy Moore）表示，灣區夫妻最常見的職業配對與她在現實生活中觀察到的相符。她說：「我接觸到的夫妻大部分都是從事科技相關行業，他們能夠了解彼此的時間，具有類似的『助人』性格。」

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