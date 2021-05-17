佛利蒙聯合學區遲不重啟 家長提告

佛利蒙聯合學區遲遲未能重啟，家長已經提告。（取自學區臉書）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 影響已有一年多。過去一年以來，多數學生都在家上課。不過隨著疫苗的普及，許多學區 都已經逐漸重啟。然而，佛利蒙聯合學區（Fremont Unified School District）先前宣布，面對面的教學將要到秋天才能開始，本學期結束之前都會維持遠程上課。不滿的家長要求學區在4月26日之前重開，否則將訴諸法律行動，在多次溝通未果之後，傳出家長團體已經正式向學區提告，並且完成初步的訴訟程序。

要求學校重啟的家長，成立「Fremont Parents for Reopening」組織，籌措訴訟的資金支付法律費用，並且聘請南加州 「Aannestad, Andelin & Corn」律師事務所的律師爾德林（Lee Andelin）代表訴訟。該事務所過去曾有相關的訴訟經驗。

不過，教師工會卻認為，提告的訴訟動機不單純，更何況現在距離學期的結束，只剩數周的時間。

依照佛利蒙聯合學區（FUSD）總監坎馬克（CJ Cammack）先前寫給家長中的信中指出，由於無法與教師工會達成協議，因此無法形成共識。學區與工會在人員配置、返校上課年齡，以及返校教職員的補貼上都出現分歧。

坎馬克表示，佛利蒙聯合學區將在秋季時恢復到校上課。學區也各方面輔助學生與老師，讓他們能夠更好的學習，並且盡可能地進行社交。畢業生則可以在限制人數的情況下舉行實體畢業典禮。