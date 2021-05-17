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陽和會館選主席鬧爭議 喜善堂二度示威

記者李晗／舊金山報導
喜善堂代表舉牌示威。（僑社記者謝潤琴 / 攝影）
喜善堂代表舉牌示威。（僑社記者謝潤琴 / 攝影）

舊金山華埠僑界又起風波。陽和會館選新主席一事鬧出爭議，喜善堂的代表二度示威，表達抗議。

5月16日，陽和選出新的主席梁國源。選舉之前，大批喜善堂的代表來到陽和門口，舉牌抗議，高叫口號。場面一度氣氛緊張，警員也到場維持秩序。

陽和的主席採用的是各個轄下機構代表的輪值制度，今年輪到喜善堂推薦人選，出任陽和主席，同時輪值中華總會館總董。

喜善堂主席梁志雄表示，來這裡抗議的目的就是為了保護陽和的章程。他直指即將卸任的陽和主席何東石、以及陽和的理事馬金權濫用職權，「欽點」鄺志高和梁國源這兩位候選人。他認為，獲得了喜善堂理事會推薦的陽和主席候選人，即鄺炳威和自己，則被打壓，因此要站出來維護權益。

喜善堂副主席陳家柱說，全體理事已經一致同意開除了鄺志高和梁國源的喜善堂會員身分。

現任陽和的理事、前中華總會館總董馬金權則否認指控。馬金權說，雖然今年是輪到喜善堂推薦人選，但是喜善堂有多少人想選，就派了多少個，就是這麼簡單。馬金權強調，並沒有將鄺炳威和梁志雄兩個人拒之門外，而是還有另兩位候選人一起。陽和理事、前總董梁仕勛說，是陽和選主席，不是喜善堂選主席。

至於鄺志高和梁國源被喜善堂開除會員身分，不再具備資格。梁仕勛則認為是「報復性」的行動，需要開全員大會才能開除，不能直接安插一個莫須有的罪名就開除。

這已經是喜善堂第二次示威活動。事件的後續本報也會持續跟進。

陽和選新主席一事，遭到喜善堂代表示威，警員到場維持秩序。（僑社記者謝潤琴 / 攝...
陽和選新主席一事，遭到喜善堂代表示威，警員到場維持秩序。（僑社記者謝潤琴 / 攝影）

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