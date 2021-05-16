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灣區汽車供不應求 新車舊車價格飆

編譯組／灣區15日電
受疫情影響，灣區新車不足，舊車也短缺。 （Getty Image）
受疫情影響，灣區新車不足，舊車也短缺。 （Getty Image）

由於新冠疫情引發半導體短缺，結果造成灣區汽車供給不足、車價昂貴現象。根據汽車經銷商的報告，不但新車昂貴，二手車價格也飆高，舊車經銷商無法買到二手車，生意陷入危機。前來海沃市Auto Deals買車的優步（Uber）司機米奇力 （Anthony Di Miceli）說，他想買一輛2017年的豐田Prius車，結果發現價格過於高昂，讓他負擔不起。

隨著科技進展，車廠新車設計也趨於高科技化，使用許多電腦技術，也因此必須採用大量半導體晶片，然而由於新冠疫情，造成全球晶片短缺，車價也因此提高。在此同時，新冠疫情開始緩和，社區封閉、社交隔離逐漸取消，許多居家避疫的人也開始準備開車上班，舊車市場也隨之而活躍起來。

在新車短缺，二手車車價抬高情況下，買車民眾面對困難。價廉物美的舊車愈來愈難買得到手。

根據汽車經銷商卡德維爾（Jessica Caldwell），民眾過去買車時，一般都會設法將車價降到標價以下，可是現在情況完全不同，新車供應量減少48%情況下，約有13%購車民眾必須繳付比車子標價更高的價格，才能買到新車。

新車不足，舊車也短缺。矽谷舊車銷售員馬汀尼茲（Jason Martinez）說，他聽說有些車商雇人到民宅敲門，問他們願不願意賣舊車。

馬汀尼茲說，新冠疫情初期，他買了一輛車子，開了7000哩後，準備以較低價格售出，沒想到車子卻以高出他原來購車費用7000元的價格售出。市場變化，令他感到驚喜。

疫情 汽車 二手車

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