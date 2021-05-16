佛利蒙性侵案 嫌犯另涉多起攻擊女性案

佛利蒙發生長者被性侵事件的街區。（記者陳程威/攝影）

13日於佛利蒙發生的一起針對亞裔 女性長者的性侵 案震驚社區。佛利蒙警方14日透露，犯下罪行的嫌犯洛馬克斯（Alexander Lomax）還涉及本月早先的另外兩起性侵案。警方表示，洛馬克斯(Alexander Lomax)除13日午間涉嫌性侵67歲女性長者之外，還涉及13日早間意圖性侵57歲女性長者，同時涉及一起發生在5日針對75歲女性的毆打以及騷擾。

警方透露了13日午間洛馬克斯實施性侵的部分細節，包括反覆擊打受害長者的頭部和面部，並且將受害者拖行再對受害長者實施性侵。洛馬克斯已經因性侵、意圖施行性侵的綁架、虐待老人、毆打罪、致命武器襲擊造成傷害等罪而被逮捕。

在13日早間的意圖性侵犯罪中，嫌犯在受害者意圖離開時將其毆打在地並企圖實施性侵。因目擊者的出現，嫌犯終止了毆打並離開。在5日的襲擊中，洛馬克斯涉嫌尾隨一位75歲的女性長者並將自己身體強行接觸受害者的臀部。在受害者大聲呼救之後，洛馬克斯便逃離了現場。

13日發生性侵案的街區附近有諸多華人餐館與居民。佛利蒙的人口主要是由亞裔組成。同時，由於近期針對亞裔的仇恨犯罪持續升高，尚不能排除此次襲擊是否針對亞裔，特別是亞裔女性。由於嫌犯是無家可歸的遊民，更引起了民眾對於是否應該增加更多的資源對遊民提供心理健康以及精神健康照護支持的討論。

家住佛利蒙的管先生就表示，遊民缺乏足夠的照護將損害每一個人的生活。「我就住在佛利蒙，亞裔老人受到攻擊真的讓我很難過。」他表示，這有可能發生在每一個人身上。「67歲的婆婆就像是每一個亞裔家庭裡面的阿嬤。」管先生同時質疑政府，是否真的願意投入資源解決遊民問題。他表示，無家可歸議題在佛利蒙甚至灣區 的每一個城市都隨處可見。「政府每年都說，但是街上的無家可歸人士卻一年比一年多。」