半島餐廳周 邀您為餐飲業復甦打氣

隨著疫情 緩和，灣區 中半島經過長達15個月的社區隔離，終於開始復甦回春，許多地方餐廳也將重新全面營業。為提升餐飲業人氣，「半島美食家」 (Penisula Foodist)與總部設於中半島的臉書公司合作，於5月14日至22日舉辦首次半島餐廳周 (Penisula Restaurant Week) ，集結灣區顧客，共同協助地方餐廳重整旗鼓，重振疫後餐飲業，促進經濟復甦。

過去15個月期間，中半島餐廳營業情況遭遇重創，時而全面關閉營業，時而半開放營業，隨著疫情間公共衛生局規定，有時得以重新部分開張幾天，卻又馬上被責令再度關閉。

根據全國餐飲公會的報告，從2020年3月開始，美國 約有10萬家餐廳遭遇永久性關閉或者長期性關閉的命運，約佔全美餐廳總數六分之一。許多中半島長期深受顧客喜愛的餐飲業如Mayfield麵包店、Ann's 咖啡廳也逃不過關店一劫。

主辦單位表示，共有100家以上餐飲業者參加了這次半島餐廳周活動，提供特餐與全餐服務，參與活動業者提供店內用餐、外帶，以及外送服務，有關參與活動餐廳詳情，請上網peninsularestaurantweek.com。

雖然整個中半島餐飲業仍未回復到過去正常營業情況，業者要讓顧客知道餐廳仍提供服務，同時感謝社區支持。

山景城日本餐廳老闆史蒂芬.顏 (Steven Yen) 表示，目前地方餐廳能夠做的是室外用餐。更重要的是，我們開始看到隧道盡頭的光芒，這是鼓舞人心的希望。

參與半島餐廳周活動民眾可於5月14日至22日期間前往參與活動餐廳用餐，向這些餐飲業者表示你對地方餐廳的支持。民眾可打電話或上網詢問餐廳有關活動期間所提供的特餐。