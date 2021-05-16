灣區疫苗接種滯緩 蘇諾瑪最嚴重

灣區疫苗接種率下降，增幅最低前十郵區七個在蘇諾瑪縣。(美聯社)

灣區 近來疫苗 接種率下降，根據加州公共衛生局數據，灣區9縣於4月15日達到每日超過13萬劑疫苗施打高峰之後，在5月8日前一周每日平均僅有7萬2000劑疫苗接種。其中，4月14日至5月5日間疫苗施打增長率最低的十個郵政 區號裡，有7個位在蘇諾瑪縣。

納帕縣發言人艾普頓(Janet Upton)表示，縣府有足夠疫苗供應，並有相關措施與義工承諾協助納帕縣居民接種。但是，目前缺乏的似乎是大眾對公共利益的關切意願。

「舊金山紀事報」分析了4月14日至5月5日灣區63個郵遞區號、1000名符合資格接種疫苗居民的施打變化率，發現疫苗接種初期出現高峰，之後則開始下降。調查排除了5月5日前已有65%已符合資格施打的民眾，因為這些郵政區號已經或者正在接近群體免疫能力。截至5月5日，已有73%合格居民已接種疫苗。

蘇諾瑪縣事務辦公室經理古力森(Paul Gullixson)表示，可以見到疫苗接種速度放緩，蘇諾瑪縣疫苗施打高峰曾達每周3萬至3萬5000劑，本周疫苗接種卻已減少至2萬劑。他指出，疫苗接種需求放緩，與施打率飽和相關，該縣有69%合格成人已接種至少一劑，因此目前只剩三分之一居民尚未接種(不包括12-15歲者)。

古力森指出，縣府單位正在協調那些對疫苗猶豫不決的人。縣府設立較小疫苗站與行動診所，並針對年輕居民族群提供福利，例如接種疫苗就提供咖啡店與比薩店禮品卡，他們的疫苗接種率低於年紀較長族群。他說，聖他克拉拉縣則提供年輕人波霸奶茶與餅乾，吸引他們施打疫苗，「我們的目標都放在鼓勵年輕人接種疫苗。」

此外，蘇諾瑪縣也並非唯一疫苗接種率大幅下降的縣。每個縣都有部分郵遞區號疫苗施打率放緩，除了馬連縣之外。原因似乎與當地民眾收入無關。儘管早期疫苗接種率在富裕地區更高，但郵遞區號富裕程度與疫苗接種率降低無關。

蘇拉諾縣衛生官員馬蒂亞斯(Bela Matyas)指出，該縣可以見到保守派、男性、拉丁裔與黑人對疫苗猶豫程度更高。她認為，新冠已被泛政治化，對政府不信任者的疫苗猶豫情況似乎更高，無論是政治信仰不同、社會條件或曾有政府服務負面經驗者。