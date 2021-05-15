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試水溫！華裔開價7萬5 求售金山水底1.1畝土地

編譯組╱舊金山14日電
舊金山市華裔出售的水下土地要價7萬5000元。(電視新聞截圖)
舊金山市華裔出售的水下土地要價7萬5000元。(電視新聞截圖)

社會上的一些最不尋常的想法已經變成了賺錢的工具，這是不爭事實。今年夏天，舊金山的一位房地產經紀人正在演繹這一幕——他試圖以7萬5000元出售舊金山灣下的一塊1.1英畝的土地。

在這個房地產價格經常不靠譜的城市，這塊土地無疑為討價還價者提供了實惠的選擇。然而，你必須跨越一些自然障礙才看得到這塊空地。

這片空間顯然位於人跡罕至的地方，卻為你提供了一個休閑釣魚的機會，天氣方面陽光明媚，氣候溫和，且不乏一些迷人的景色。唯一需要提醒的是，這塊1.1英畝的土地位於蠟燭台公園(Candlestick)以東的數個街區之外，處於水下。朱姓華人（音譯，Trent Zhu）幾年前購買下了這塊地。

當問到最初買下這塊地的時候打算怎麽做時，身為房地產經紀人的朱回憶說，當時他對這塊地沒有任何計畫；只覺得是一筆好買賣。「我自己都沒有見到過這塊地」，朱說。

他大約六年前在舊金山縣的一次拍賣會上買下了他的土地，當時價格不到5000元。今天的要價是7萬5000元。到目前為止買主尚未出現，但 人們對此塊土地的好奇心肯定少不了。

居民古特坎斯特（Mary Gutekanst）在被問及是否會考慮購買該房產時，除了轟然大笑，沒有任何反應。熟悉該地區的科塞蒂（Mark Corsetti）說：「也許可以建在海平面以上，比如建在什麽支撐物或其他物體之上」。

朱希望能在舊金山的海濱多增加一個碼頭。「比如造一個碼頭，一個體育場」，這位業主建議。

體育場倒可能是一項很好的投資，因為某支棒球隊(指運動家隊)現在正威脅要在屋崙之外的地方建一座球場。

還有一個信息要披露：朱還擁有其他幾塊水下土地。「一塊一塊來，如果有人想買更多，我可以賣更多，目前只這一塊」。這位房產經紀人澄清道。

朱說，眼前階段他只是在試探。「這是為擁有一部分舊金山、為未來而購買。」他補充說。

舊金山 房地產 投資

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