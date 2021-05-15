聯邦上訴法院維持原判 孟山都除草劑致癌判賠2520萬

聯邦上訴法院維持灣區男子Roundup訴訟原判，但把賠償總金額降為2520萬元。（Getty Images）

聯邦上訴法院14日對灣區 一項Roundup除草劑訴訟案做出維持原判的裁決，要求全球最知名除草劑Roundup製造商孟山都（Monsanto）必須賠償灣區一名因使用Roundup超過26年而罹癌的男子2520萬元。這是聯邦對數千宗孟山都訴訟案做出的第一項判決。

舊金山 聯邦第九上訴法院（Ninth U.S. Circuit Court of Appeals）表示，灣區男子哈德曼（Edwin Hardeman）一案提出的證據支持陪審團的調查結果，同時，孟山都刻意淡化並忽略要求檢測Roundup致癌風險的呼籲。不過，一位法官提出異議，稱應將賠償金額降為1040萬元。

哈德曼律師伍爾（David Wool）稱，這項判決是全球消費者的勝利。孟山都母公司拜耳（Bayer AG）則表示失望，強調他們的產品很安全，會尋求美國 最高法院復審。

美國環境保護局（U.S. Environmental Protection Agency）認為，Roundup及其主成份嘉磷塞（glyphosate）是安全的，因此准許它不需貼警告標籤就可上市販售。然而，隸屬國際衛生組織（WHO）的國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer）2015年得出的結論是，嘉磷塞有致癌的可能。

灣區男子哈德曼因長期使用Roundup罹癌，為此提出告訴。（Getty Images）

現年72歲的哈德曼從住在蒙多西諾縣（Mendocino County）的瓜拉拉（Gualala）時就開始使用Roundup，搬到灣區聖他羅莎後仍繼續使用。他於2015年被診斷出罹患非霍奇金氏淋巴瘤（non-Hodgkin's lymphoma）。經過四年的化療和其他治療，醫師說他的病情已緩解，但未來會有較高的罹癌風險。

發現Roundup是造成哈德曼罹癌的一個實質性原因後，舊金山一聯邦法院2019年7月判孟山都必須賠償哈德曼520萬元，同時對孟山都明知產品不安全還銷售處以7500萬元的懲罰性賠償。

不過，聯邦法官查布里亞（Vince Chhabria）14日將懲罰性賠償金額降為2000萬元。他表示，在大多數情況下，最高法院會將懲罰性賠償金額限制在當事人賠償金的四倍之內。