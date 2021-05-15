我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

聯邦上訴法院維持原判 孟山都除草劑致癌判賠2520萬

編譯組╱灣區14日電
聯邦上訴法院維持灣區男子Roundup訴訟原判，但把賠償總金額降為2520萬元。（Getty Images）
聯邦上訴法院維持灣區男子Roundup訴訟原判，但把賠償總金額降為2520萬元。（Getty Images）

聯邦上訴法院14日對灣區一項Roundup除草劑訴訟案做出維持原判的裁決，要求全球最知名除草劑Roundup製造商孟山都（Monsanto）必須賠償灣區一名因使用Roundup超過26年而罹癌的男子2520萬元。這是聯邦對數千宗孟山都訴訟案做出的第一項判決。

舊金山聯邦第九上訴法院（Ninth U.S. Circuit Court of Appeals）表示，灣區男子哈德曼（Edwin Hardeman）一案提出的證據支持陪審團的調查結果，同時，孟山都刻意淡化並忽略要求檢測Roundup致癌風險的呼籲。不過，一位法官提出異議，稱應將賠償金額降為1040萬元。

哈德曼律師伍爾（David Wool）稱，這項判決是全球消費者的勝利。孟山都母公司拜耳（Bayer AG）則表示失望，強調他們的產品很安全，會尋求美國最高法院復審。

美國環境保護局（U.S. Environmental Protection Agency）認為，Roundup及其主成份嘉磷塞（glyphosate）是安全的，因此准許它不需貼警告標籤就可上市販售。然而，隸屬國際衛生組織（WHO）的國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer）2015年得出的結論是，嘉磷塞有致癌的可能。

灣區男子哈德曼因長期使用Roundup罹癌，為此提出告訴。（Getty Imag...
灣區男子哈德曼因長期使用Roundup罹癌，為此提出告訴。（Getty Images）

現年72歲的哈德曼從住在蒙多西諾縣（Mendocino County）的瓜拉拉（Gualala）時就開始使用Roundup，搬到灣區聖他羅莎後仍繼續使用。他於2015年被診斷出罹患非霍奇金氏淋巴瘤（non-Hodgkin's lymphoma）。經過四年的化療和其他治療，醫師說他的病情已緩解，但未來會有較高的罹癌風險。

發現Roundup是造成哈德曼罹癌的一個實質性原因後，舊金山一聯邦法院2019年7月判孟山都必須賠償哈德曼520萬元，同時對孟山都明知產品不安全還銷售處以7500萬元的懲罰性賠償。

不過，聯邦法官查布里亞（Vince Chhabria）14日將懲罰性賠償金額降為2000萬元。他表示，在大多數情況下，最高法院會將懲罰性賠償金額限制在當事人賠償金的四倍之內。

灣區 美國 舊金山

上一則

金山亞太傳統月╱高院法官劉弘威：我也曾遭遇歧視偏見

下一則

接送打疫苗 VTA推免費交通車 每日50趟

延伸閱讀

休士頓老虎逛街 Netflix夯劇演員轟克魯茲

休士頓老虎逛街 Netflix夯劇演員轟克魯茲
疫情影響 金山灣區辦公室房地產疲弱

疫情影響 金山灣區辦公室房地產疲弱
聯邦點頭 哈德遜新隧道專案可進入設計階段

聯邦點頭 哈德遜新隧道專案可進入設計階段
費城驅逐租客暫停令 延長至6月30日

費城驅逐租客暫停令 延長至6月30日
華男認了11項聯邦武器控罪 8月判刑

華男認了11項聯邦武器控罪 8月判刑

熱門新聞

最新QS世界大學排名中，柏克萊加大在全美公立大學中排名榜首，全美所有大學中排名第四。（記者劉先進 ／攝影）

QS最新排名 柏克萊加大全美公立榜首

2021-05-07 14:02
佛利蒙警方封鎖案發現場。（摘自臉書）

佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

2021-05-14 02:20
美元。（路透）

擁多少錢才算富人？金山灣區標準 年淨資產380萬元

2021-05-13 00:43
案發在38路公交車上。（受訪者提供）

公車上被非裔男掌摑 華女鼻青流血

2021-05-12 02:32
「Iterable」共同創辦人暨前執行長朱浩然坦承，曾於2019年一次投資人會議之前、嘗試服用少量幻覺劑。(圖取自Iterable官網)

服用興奮劑 舊金山新創公司華裔執行長被開除

2021-05-06 19:11
80歲亞裔老人被推倒在地搶劫，劫匪還猛搧耳光。（視頻截圖）

東灣亞裔80歲老翁遇劫匪 遭推倒搧耳光

2021-05-12 14:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定