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灣區華裔自助餐廳3東主 涉竊資詐稅被控65罪

編譯組╱灣區14日電
加州檢察長控告灣區經營包括Kome Japanese Seafood Buffet在內的三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊共65項罪名。(圖取自臉書)
加州檢察長控告灣區經營包括Kome Japanese Seafood Buffet在內的三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊共65項罪名。(圖取自臉書)

加州檢察長辦公室日前控告灣區經營三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊等共65項罪名，其中至少有一半罪名屬於在加州刑罰較重的白領犯罪行為。

60歲梁大衛(David Tai Leung，譯音)、60歲陳秀雄(Sunny Siukeung Chan，譯音)、55歲葉溫蒂(Wendy Lai Ip，譯音)12日在沙加緬度高等法院被提審。根據加州檢察長辦公室發出的消息，他們面臨謊報退稅、未能支付員工失業金與傷殘保險、未支付所得稅以及盜竊員工薪資等罪名。

這些指控包括，竊取員工近90萬元薪資、逃避超過28萬7000元營業稅、近17萬2000元就業稅。加州多個檢調機構於2017年初開始，針對此案進行為期數年的調查。根據檢察長辦公室控訴，這些白領犯罪發生於2012-2018年間。

65項控罪在多個郡縣發生：康曲柯士達、聖他克拉拉、聖馬刁、沙加緬度等縣。

根據新聞稿內容，梁大衛、陳秀雄、葉溫蒂三人是灣區三家日式餐廳包括德利市「Kome Japanese Seafood Buffet」、聖荷西「Tomi Japanese Seafood and Grill」、康柯德「Tomi Japanese Seafood Buffet」的餐廳老闆、營運者與會計。州檢察官辦公室表示，一名被告於本周自首，另外兩名被告則被還押。

去年，有近130名Kome Japanese Seafood Buffet員工在餐廳被罰款500萬元後、贏得260萬元和解金。當時，梁大衛曾對媒體表示，這些服務員是騙子，他們總是要更多的錢。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)則在新聞稿中指出，當局有責任積極保護勞工與納稅人的錢，並期待在法庭上證明檢察辦公室所提出的指控。

加州 灣區 退稅

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