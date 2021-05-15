灣區華裔自助餐廳3東主 涉竊資詐稅被控65罪

加州檢察長控告灣區經營包括Kome Japanese Seafood Buffet在內的三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊共65項罪名。(圖取自臉書)

加州 檢察長辦公室日前控告灣區 經營三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊等共65項罪名，其中至少有一半罪名屬於在加州刑罰較重的白領犯罪行為。

60歲梁大衛(David Tai Leung，譯音)、60歲陳秀雄(Sunny Siukeung Chan，譯音)、55歲葉溫蒂(Wendy Lai Ip，譯音)12日在沙加緬度高等法院被提審。根據加州檢察長辦公室發出的消息，他們面臨謊報退稅 、未能支付員工失業金與傷殘保險、未支付所得稅以及盜竊員工薪資等罪名。

這些指控包括，竊取員工近90萬元薪資、逃避超過28萬7000元營業稅、近17萬2000元就業稅。加州多個檢調機構於2017年初開始，針對此案進行為期數年的調查。根據檢察長辦公室控訴，這些白領犯罪發生於2012-2018年間。

65項控罪在多個郡縣發生：康曲柯士達、聖他克拉拉、聖馬刁、沙加緬度等縣。

根據新聞稿內容，梁大衛、陳秀雄、葉溫蒂三人是灣區三家日式餐廳包括德利市「Kome Japanese Seafood Buffet」、聖荷西「Tomi Japanese Seafood and Grill」、康柯德「Tomi Japanese Seafood Buffet」的餐廳老闆、營運者與會計。州檢察官辦公室表示，一名被告於本周自首，另外兩名被告則被還押。

去年，有近130名Kome Japanese Seafood Buffet員工在餐廳被罰款500萬元後、贏得260萬元和解金。當時，梁大衛曾對媒體表示，這些服務員是騙子，他們總是要更多的錢。

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)則在新聞稿中指出，當局有責任積極保護勞工與納稅人的錢，並期待在法庭上證明檢察辦公室所提出的指控。