史丹福大學繪新城市模型 鼓勵走路、騎腳踏車

史大研究人員整合數十年來的公衛資訊和城市地景樣貌，建立出新的城市模型。（照片：史丹福大學提供）

史丹福大學 最新研究指出，街道旁的樹木可以鼓勵人們願意花更多時間來走路或騎腳踏車上班，人們也可以透過這些自然環境來鍛鍊身體，改善健康狀態。為此，史大研究人員整合數十年來的公衛資訊和城市地景樣貌，建立出新的城市模型，透過新的規畫，可以讓人們更健康地生活。

這項研究發表在「美國 國家科學院院刊」（the National Academy of Sciences）上，內容闡述了人們如何透過自然資源直接在城市內運動並進而改善健康狀況。研究指出，美國人通常缺少運動等鍛鍊，導致每年有1170億元的相關醫療費用。全球也有320萬人因缺乏運動而導致生病死亡。因此如何讓人們可以增加更多運動機會，也是重要的福祉。

史丹福大學環境科學家雷姆（Roy Remme）表示，2020年適逢疫情，在居家避疫中已經了解到，在大自然中度過戶外時光，對城市居民來說是多麼珍貴、有價值的事。也因此城市規畫者更應重新檢討在城市中創造綠色空間，不僅能支持人們的健康，也能讓每個人都能從大自然中受益。

他表示，研究團隊將數十年來的公衛研究與自然對城市居民的好處等資訊結合在一起，並同步考慮了遛狗、慢跑、騎自行車、園藝活動等規畫，並考慮了城市綠化而創造出的安全感、可行性等，建立了一個城市的模型框架，藉此規畫出在城市中創造自然狀態來讓人們的身體更好。

史丹福大學自然資本計畫（Stanford Natural Capital Project）資深論文作者戴理（Gretchen Daily）表示，在自然中生活可以增強記憶力、注意力和創造力及幸福感，同時也能增加社交參與度和生活意義。自然同時可以刺激身體運動，並減少癌症 風險、促進新陳代謝以及讓身體其他功能更為發揮作用。

戴理表示，隨著世界變得愈加城市化，以及以城市為中心，要輕鬆得到自然資源的能力也愈來愈低。尤其是那些住宅容納人數爆量的社區，問題更加嚴重。因此要如何找出這些負擔過重的社區、缺乏自然資源的社區，並努力將問題解決，提供人們更有價值的生活模式，成了新的挑戰。