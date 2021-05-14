佛寺被指沒建照 李妙蘭：改舊建築外觀安全無虞

現在的冥想室是過去的穀倉。（李妙蘭提供）

位於佛利蒙，一間名為「Temple of 1001 Buddhas」（1001佛寺）的共同創辦人李妙蘭（MiaoLan Lee），稱遭佛利蒙市府因宗教、性別，以及種族的原因歧視 ，還企圖以沒有建照為由，強迫她拆除佛堂等建物。李妙蘭找上知名民權律師阿里奧圖（Angela Alioto）代表，11日大動作宣布向市府提出訴訟。對此，佛利蒙多位民選官員都稱知道李妙蘭與市府的爭議，但因為已經進入訴訟，不便表示意見。

李妙蘭指控，佛利蒙市府歧視。（記者李榮／攝影）

多位佛利蒙民選官員私下指出，先前就已知悉此事，對李妙蘭與佛寺的情況也大致聽說。但牽涉到法律訴訟，都不願公開發言。

「1001佛寺」是501(c)(3) 的非營利組織，共同創辦人李妙蘭是在2010年時買下該址。「1001佛寺」位於佛利蒙 Mill Creek Road，該路是一條單向道，綿延數哩通向山上，許多住在佛利蒙的老居民都沒有去過。但平時也有一些登山或是健行的常客前往，然而不見得知道該處有一間「1001佛寺」。李妙蘭與律師就指出，1001佛寺並非公眾佛寺，而是屬於私人的佛寺，雖然有一些會員前往，但並不會造成很大的車流與交通，認為會被市府針對，就是因為李妙蘭是女性，是亞裔 ，也是因為她的宗教原因。

李妙蘭稱，自己是將過去的穀倉轉換成冥想室。（李妙蘭提供）

李妙蘭在12日寄送照片與文件向本報指出，從她買下該址、改建成佛寺前的照片可看出，建物在外觀上的變動並不大。例如現在的冥想室（Meditation Hall），原本是加州 式的穀倉，她只是加了一些外在的裝飾，成為佛寺的樣子。另外，像原本的RV休閒車的車庫，則改為敬拜室與洗手間。