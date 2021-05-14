華美半導體協會15日線上徵才 14家企業共近百份職缺

華美半導體協會將於15日舉行線上求職會。（華美報導體協會提供）

華美半導體協會（CASPA）日前宣布，15日（周六）下午1時至5時30分，於線上舉辦2021年度求才會。將會有包括台積電 在內的14家半導體企業進行招聘，釋出超過近百份工作機會。同時也將邀請產業界人士提供職業面試與生涯規劃的指導。

會長張曉東表示，這是華美半導體協會首次於線上舉辦求職大會。由於疫情 的影響，去年停辦一年的求才大會。隨著經濟的復甦以及由於居家辦公帶動了對於半導體產業更為強勁的需求，因此在許多半導體公司的請求下，華美半導體協會舉行了此次求才大會。

他表示，線上求才會將會為每一個公司提供一個專門的Zoom link，在這個單獨的線上房間內，每個公司都可以進行公司的相關介紹，職務的推薦等流程。

求職計才的負責人王格表示，此次求才大會將會提供的全產業鍊的半導體行業工作機會。他表由於疫情，使得半導體行業無論是公司還是員工流動性大增。此次求才大會將會充分利用線上的優勢，職務崗位除了矽谷之外，還遍佈全美的其他科技重鎮，包括亞歷桑納州鳳凰城以及德州的奧斯丁。

王格說，在活動現場同時會有針對新畢業學生提供職涯發展的規畫，以及面試技巧的講座。他指出，遠程辦公不論對於硬體還是軟體公司，將來都有可能是新的趨勢，像是更多的公司會議等以後都有可能轉移到線上召開了。

台積電代表James Deng表示，台積電目前在全球範圍內都需要很多的員工，特別是資深的技術人員。但即使是新人也完全不用擔憂，因為台積電等企業將會為員工進行培訓，絕大多數的新人都能順利的度過試用期。

台積電代表Charlie Zhou就表示，隨著整體大環境的復甦，更多的公司對於人才的需求也更加的旺盛。

此外，對於最近全球的晶片 短缺的現象。張曉東表示，半導體行業是周期性波動的行業。建設周期很長，由於新冠疫情造成了全球晶片短缺。

他以車用晶片為例表示，由於全球的車廠預估汽車需求下降，紛紛取消對於晶片廠家的訂單。晶片生產商也因此將產能轉移到了其他晶片的生產商，包括智能物聯網等。現在疫情趨緩，汽車需求又增加，因而導致了最近的全球晶片短缺的狀況。他估計由於行業的生產週期長的特點，預估全球的晶片荒還將持續。