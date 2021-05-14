遏制非法傾倒垃圾 奧克蘭「大塊頭聚會」重啟

屋崙市府將重啟暫停一年多的大件垃圾免費處理活動。（市府供圖）

屋崙 市府13日表示， 疫情 爆發後暫停一年多的大件垃圾免費處理活動「大塊頭聚會」（Bulky Block Party）將重啟。市民可將沙發、床墊等大件垃圾運輸到東屋崙的7101 Edgewater Drive，市府部門會免費處理，以遏制屋崙的非法傾倒垃圾。

首次免費處理是5月22日（周六）舉行，時間為上午9時到下午1時。第二次活動是6月26日，此後每月最後一個周六、同一地點都有活動，時間相同。所有屋崙居民可參加活動。參與的居民需要提供居住證明，如家庭帳單 （請不要提供企業帳單）。

屋崙2018年試點此活動，並擴大到每月一次，頗受市民歡迎。但因為疫情中的健康安全問題，活動在2020年3月暫停。活動重啟後，要求參與的市府工作人員和居民戴口罩，遵守防疫規定。

屋崙目前還有大件垃圾路邊回收服務。所有居民都有權使用服務。如需預約，請聯繫阿拉米達縣廢物管理公司，電話：510-613-8710或[email protected]。根據規定，租戶有權在每個居住單位每年免費處理一次大件物品。為獲得這項服務，租戶可以要求其物業經理安排上門取垃圾。法律規定，物業經理須向租戶提供大件物品回收服務。物業管理人也可以簽署一份豁免書，允許他們的租戶直接與廢物管理公司安排處理。

多年來，屋崙的非法傾倒現象一直在增長，工務局每年進行超過3萬次的垃圾撿拾工作，幾乎是10年前的三倍。市政府的數據顯示，在屋崙街道上傾倒的垃圾大部分來自屋崙家庭，這說明為居民提供方便的、負擔得起的選擇來處理無用物品至關重要。市政府4月宣布增加工務局非法傾倒垃圾突擊隊的人員配置，他們將在非法傾倒地點主動清理垃圾。

市長薛麗比說，經過一年多的居家避疫，今年的屋崙清潔季節有所不同。鼓勵所有的居民利用活動，扔掉不需要的垃圾，保持社區清潔。