金山華埠圖書館5/17重啟 民眾可待1小時

華埠圖書館將會在下周一重開。圖書館館長玄柏高（左），市議員佩斯金出席了圖書館重開前的預先導覽活動。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠 的圖書館 將在5月17日（周一）重啟，是全市率先重開的圖書館之一。想要借閱圖書的讀者、以及前往使用圖書館其它資源的民眾，最多可以在館內停留一個小時。

圖書館在疫情 之後一直關閉，後來陸續開始提供門口取書的「SFPL To Go」服務，即讀者可以提前預約之後去圖書館門口取書。直到今年5月，位於Civic Center的圖書館總館率先開放，隨後華埠圖書館也是首批開放的圖書館分館之一。

圖書館館長玄柏高（Michael Lambert），市議員佩斯金（Aaron Peskin）等官員出席了圖書館重開之前的預先導覽活動。玄柏高強調，之所以選擇華埠分館率先開放，有很多原因。他指出，華埠在疫情之後遭受重創，同時亞太裔社區現在也面臨暴力威脅，因此必須要支持華埠。

同時華埠分館也是一個歷史悠久的建築，已經超過百年。分館在90年代翻新的時候也加入了現代化的排氣空調系統，可以更有效保持空氣流通，這在疫情期間顯得尤為重要。

佩斯金也開玩笑表示，樂見華埠分館能夠比市政廳（City Hall）要提前向公眾開放，因為華人讀書的事情，比政治鬥爭要重要。

圖書館開放之後，可以提供的服務包括辦理圖書證件、打印掃描等、借書還書以及向館員諮詢其他問題。民眾使用圖書館的電腦時也不得超過50分鐘。民眾在圖書館內也還是需要保持社交距離。

華埠分館的地址是1135 Powell，開門的時間將會是周一至周五，上午10時至下午5時30分。全市多個分館也將陸陸續續重開，包括Mission Bay分館（5月18日），Ortega分館（6月21日），列治文區（Richmond）分館（6月21日），Excelsior分館（6月21日），以及訪谷區（Visitation Valley）分館（6月22日）。