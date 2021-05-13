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銀髮族成藥罐子 安樂居醫師提醒：多藥並用要留心

記者李晗／舊金山報導
安樂居的吳紅醫師建議長者們能夠有自己的用藥清單，同時需要有醫師綜合評估用藥。（安樂居提供）
安樂居的吳紅醫師建議長者們能夠有自己的用藥清單，同時需要有醫師綜合評估用藥。（安樂居提供）

上了年紀之後，病痛也就逐漸增多，老人家吃很多種藥，變成「藥罐子」就成了常態。古語常言道「是藥三分毒」，華人對於用藥也格外的小心。

安樂居（On Lok）的吳紅醫師表示，如果老人家有「多藥並用」（Polypharmacy）的情況，那麼切記一定要綜合評估用藥的情況，了解不同藥物的特性和用藥的頻率，避免過多副作用。

吳紅表示，所謂的多藥並用，並沒有一個明確的用藥種類是多少的數字上的定義，但是一般而言都是指至少五到十種藥物。這其中就包括處方藥、草藥、中成藥、補品、非處方藥等。像是人參、維生素補劑，或者是在Costco超市買的一些營養品，都算是用藥的一種。

此外，除了內服的藥物，外敷、外用的藥物，也算是用藥的一種。因此吳紅表示，很多老人家都會存在多藥並用的情況。一些老年人中常見的疾病，高血壓糖尿病、骨質疏鬆、關節痛，都可能需要用藥。有數字顯示，老年腫瘤病人很多吃五種以上的藥物，43%都在吃十種以上的藥物。

「很多老人家，今天看這個醫生，明天看那個醫生，成年累月，身體疾病多，而且也要吃很多補品，加起來很快就十幾二十種。」吳紅說。

變成「藥罐子」也切記要留心。吳紅說，藥物越多，副作用也就越多，所以吃越多藥，出現副作用的可能性就越大。她也說，吃了這麼多藥，體能、智力都會下降，增加住院的幾率，而且多個藥物同時使用，藥物和藥物之間也會有相互作用，有的藥可能是重複了，有的藥則可能會產生相互作用，影響身體。

吳紅說，每個醫生都有自己的專長，對症下藥，但是最重要的是一個醫師匯總來看，綜合評估用藥情況。她還說，藥物多了之後，用藥也要「用對」，每個藥都有自己的用藥頻率和時間，飯前還是飯後吃，一天兩次或者是三次等，都各不相同。因此有醫師綜合評估很重要。

安樂居就有自己的藥劑師，可以幫助病人綜合評估，也會提醒主治醫師有關病人的用藥情況。吳紅也建議長者們能夠有自己的用藥清單。

如果是年滿55歲，居住在舊金山、佛利蒙（Fremont）、紐瓦克（Newark）、聯合市（Union City），以及聖他克拉拉縣的合資格長者，都可以申請加入安樂居。如需諮詢請致電866-526-9622，或者登錄網站onlok.org/pace查詢。

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