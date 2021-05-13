涉不當行為 聖他克拉拉大學校長辭職

為拜登總統主持就職彌撒的歐布萊恩（中）宣布辭去聖他克拉拉大學校長一職。（取材自推特）

曾為拜登 總統主持就職彌撒的聖他克拉拉大學校長歐布萊恩（Kevin O'Brien），因涉及不當行為，宣布辭去校長一職。

請假兩個月接受調查的歐布萊恩9日向聖他克拉拉大學董事會提出辭呈，董事會於10日批准。聖他克拉拉大學12日發出聲明說：「董事會已立即著手尋找下一任校長，在新校長人選確定之前，校長一職將繼續由克拉潘柏格（Lisa Kloppenberg）代理。」

聖他克拉拉大學董事會主席沙布拉托（John Sobrato）12日也發出電子郵件表示，歐布萊恩做出的行為，大部分是多次在非正式晚餐中和耶穌會研究生的談話，與耶穌會既定的規定和界限互相抵觸。

沙布拉托沒有說明歐布萊恩具體的不當談話內容，但表示，董事會支持那些挺身表達憂慮的人。

歐布萊恩也發出電子郵件向教職員和學生表示，這些憂慮是針對他在某些社交場合所做的行為，因為這些行為「沒有達到身為耶穌會教士的我被期望達到的最高標準」。

耶穌會美西地區（Jesuit USA West Province）委託進行的一項獨立調查歸結，歐布萊恩的不當行為與酒精有關。歐布萊恩也在電郵中坦承，他正在接受治療解決他的個人問題，包括飲酒和壓力管理。聖他克拉拉大學也允許歐布萊恩選擇休假進行四到六個月的治療。

然而，歐布萊恩說，他長期在校園缺席，未能好好為學校服務。他說：「經過不斷的祈禱和思考，並出於對聖他克拉拉大學的愛，我得出的結論是，我現在能給聖他克拉拉大學最好的服務就是辭職。」

現年54歲的歐布萊恩在耶穌會被視為具有感召力量的後起之秀，他在成為神父之前是一名律師，曾前往印度 照顧痲瘋病人。他於2019年初被任命為聖他克拉拉大學校長，7月上任。

聖他克拉拉大學資料顯示，歐布萊恩於1996年加入耶穌會，2006年被賦予聖職。他在拜登宣誓就職的前一天，在華府 聖瑪竇主教座堂（Cathedral of St. Matthew the Apostle）為拜登舉行就職彌撒，與拜登一家人是相識十多年的好友。