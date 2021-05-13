NBA／落後18分逆轉！射下鳳凰城太陽 金州勇士4連勝

金州勇士 11日晚落後18分後逆轉，以122比116戰勝鳳凰城太陽，背靠背連勝太陽和西區豪強爵士，獲得四連勝。頻繁被三人包夾的柯瑞 三分球11中1得到21分6助攻，但維金斯(Andrew Wiggins)爆發，24中17瘋狂砍下38分7籃板3助攻。格林拿到生涯30次大三元，入帳11分10籃板11助攻。替補普爾（Jordan Poole）表現優異，拿到20分。

太陽的布克（Devin Booker）34分，保羅（Chris Paul）24分10助攻，克勞德（Jae Crowder）20分。

面對柯瑞的火熱手感，聯盟幾乎所有球隊都會選擇包夾。太陽執行此防守策略非常堅決，過半場上線三人包夾，其中兩人伸出長臂，另一人從45度角來支援。在對手的嚴防死守之下，柯瑞還是利用NBA獨一檔的進攻能力，給隊友創造機會。比如遭包夾後，太陽對位者必然處於三人防四人的位置。柯瑞傳球給弧頂區域的格林，他或選擇上空籃，或給外線傳球投三分。正是借用這個機會，安德森(Juan Toscano-Anderson)在末節2分14秒投中扳平三分。接著手感火熱的普爾給柯瑞做掩護，遭雙人看防，他迅速傳球給普爾投中空位三分，反超3分。這也是勇士自從首節5分18秒後，首次領先，且奠定勝局。

教頭柯爾說，當晚最大的收穫就是球隊體現出來的勇氣和決心，很多人都做出了貢獻，這是勇士能堅持下來贏得比賽的關鍵。「太陽在上半場領先十幾分。他們防守柯瑞很好。（包夾）逼迫柯瑞傳球給其他隊友。而球隊堅持作戰，繼續移動球，互相信任，有人站了出來，在最後階段投出大心臟的投籃。」

勇士例行賽還有兩場比賽，分別對陣鵜鶘和灰熊，均在主場，全部拿下的話，將鎖定西區第八，只要在附加賽贏一場，就能晉級季後賽 。對於連續背靠背拿下爵士和太陽，柯爾說，這兩場比賽至關重要，「對陣聯盟戰績最好的球隊，感覺就像季後賽。」

勇士此前連續五年進入總冠軍賽，拿到三個冠軍。今年還要打附加賽，不是冠軍熱門。格林表示，以前勇士曾經是獵人，後來五、六年變成獵物（寓意勇士是被挑戰者），現在勇士又成為狩獵的獵人，這是一個有趣的位置。「我經歷過被當成獵物和打獵、追趕他人。我也喜歡挑戰他人，這感覺很好。」

攻防兩端表現優異的維金斯表示，在太陽手感火熱時，他仍能在攻防兩端保持侵略性。他說，勇士在最後一節鎖定防守，表現出色，「我們想要拿到這場比賽，需要勝利。（在附加賽前），每場比賽都很重要，球隊玩命搏鬥，爭取更好的排名。希望能拿到季後賽名額。」