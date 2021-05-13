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加州兩警殉職 「全國警察周」無法衡量的悲劇

編譯組／綜合12日電

當局11日表示，在本周的兩起獨立事件中，兩名加州警察在24小時內被槍殺，另一名警察受傷。這些死亡事件發生在「全國警察周」期間，這是一個用以表彰因公殉職或致殘的執法人員的年度活動。

士德頓警察局長瓊斯（Eric Jones）在新聞發布會上說，北加州城市士德頓的一名警官伊恩（Jimmy Inn）11日上午在應對一起家庭暴力事件時遭到致命槍擊

在士德頓以南約250英里的加州中部城市聖路易斯奧比斯波，警探貝內德蒂（Lucas 「Luca」 Benedetti）11日晚上在執行搜查令時被槍殺。警探奧羅茲科（Steve Orozco）在聖路易斯奧比斯波的槍擊事件中受傷。他已出院，預計傷口將得以痊癒。

瓊斯說，伊恩是在2015年12月被警察部門錄用的，在部門中很受歡迎。他被分配到現場作業部門，並在儀仗隊中服務。30歲的伊恩的妻子也是一名士德頓警察。他們有一個七個月大的兒子，12歲的繼女和14歲的繼子。

在聖路易斯奧比斯波，貝內德蒂在中央海岸城市的一所公寓的槍戰中受了致命傷。他有12年的執法經驗，是該市警察部門的一名警探。

貝內德蒂是地區特警隊的成員，今年37歲。他留下了妻子和兩個年幼的女兒。市長約翰遜（Derek Johnson）在一份聲明中說：「對於所有為我們社區服務和關心我們的人來說，這是一個無法衡量的悲劇。我們向家屬表示最深切的慰問。我們對這一損失感到悲痛」。

警察 加州 槍擊

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