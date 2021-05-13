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24小時內 加州兩警察被槍殺殉職

編譯組／綜合12日電
24小時內，兩名加州警察遭槍擊身亡。(美聯社)
24小時內，兩名加州警察遭槍擊身亡。(美聯社)

加州兩位警察24小時內在兩起獨立事件中被槍殺事件的新細節，已經浮出水面。

警探貝內德蒂（Lucas 「Luca」 Benedetti）周一晚上在加州中部城市聖路易斯奧比斯波執行搜查令時被殺。伊恩（Jimmy Inn）警官周二上午在北加州城市士德頓回應一起家庭騷亂電話時被槍殺。  

在士德頓殺人案中，警方在槍擊案發生後數小時寫的一篇臉書帖子中透露了更詳細的暴力事件。事件是在周二上午一戶人家發生騷亂後展開的，有人打電話說有一個女人在流血。警方說，伊恩敲開了住宅的門後，站在一邊。裡面有一個聲音說：「嘿，警察」。

一名男子打開門後立即開火，向伊恩身上多處開槍。

警方說，第二名警官弗里爾（Pancho Freer）趕到現場，與該名男子對射。這名男子後來被確認為30歲的洛維（Lance Lowe），他回到屋內，片刻後回到屋外，抱著他八歲的兒子，當他開始在前院試圖勒死他的兒子時，一名旁觀者介入，而當孩子一獲得自由，弗里爾就向洛維開了多槍。洛維和伊恩被送往醫院後，兩人被宣布死亡。

警方說，加州中部城市聖路易斯奧比斯波警員貝內德蒂和其他五名警官，周一晚上前往一所公寓，調查在一連串深夜商業盜竊案中被盜的物品。槍手吉隆（Edward Zamora Giron）在裡面埋伏著，向警察開槍，然後開槍自殺。

貝內德蒂和偵探奧羅茲科（Steve Orozco）被擊中，奧羅茲科的傷勢預計將完全康復。吉隆的朋友稱他患有精神疾病，疫情期間由於失去了在一家名為The Pad Climbing的攀巖館的工作，病情加重了。

也是一名攀巖運動員的德拉瓦里（Nasim Delavari）與吉隆自2016年以來就是朋友，她說，吉隆有一段很艱難的成長過程，有酗酒問題，並患有某種程度的精神疾病，包括妄想症等。「我從來沒有見過他對我或我的任何朋友有暴力傾向。即使在他明顯患有精神疾病的時候，他也總是那麽有同情心，那麽有存在感，是一個偉大的朋友。」

37歲的貝內德蒂出生在舊金山，父母是義大利移民，在灣區長大，於2012年調到聖路易斯奧比斯波警察局。他喜歡烹飪和園藝。30歲的伊恩在人們的印象中，是一個樂觀的、受歡迎的警官。

警察 加州 義大利

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