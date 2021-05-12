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柯瑞關鍵3分 勇士死裡逃生鎖定附加賽

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞三分手感不佳，依然最後13.4秒關鍵時刻命中反超三分，阻止爵士逆轉。（記者劉先進／攝影）
柯瑞三分手感不佳，依然最後13.4秒關鍵時刻命中反超三分，阻止爵士逆轉。（記者劉先進／攝影）

金州勇士10日以117比116險勝西區榜首猶他爵士。爵士末節7分多鐘一度落後18分，但年度最佳第六人最有力競爭者克拉克森（Jordan Clarkson）瘋狂投進24分，幫助爵士在最後1分11秒領先2分。柯瑞投籃不中後，魯尼搶到籃板，格林再傳球給柯瑞，他在關鍵時刻13.4秒命中三分反超，勇士防住最後一攻，鎖定勝局，死裡逃生避免被逆轉。

由於西區排名第11的鵜鶘在10日輸給灰熊，勇士灰熊目前戰績分別為36勝33負和35勝33負，與鵜鶘勝場差進一步拉大，勇士和灰熊幾乎鎖定前八或前九位置，相當於鎖定附加賽資格。根據NBA規定，分區第七和第八對決，勝者晉級季後賽。負者和第九、第十的勝者再打一場，贏球一方晉級。

貝茲莫（Kent Bazemore）19分，格林12分10助攻，普爾（Jordan Poole）20分。爵士的替補克拉克森33中16得到41分7籃板。過去45年，單場出手33次的替補球員只有他。他也是NBA歷史上首位單場40分、出手15次三分卻沒有助攻的替補球員。

柯瑞三分13中3得到36分6助攻，過去22場比賽有20場拿到30分以上。他本賽季有37次拿到30分，超越科比（Kobe Bryant），成為生涯第12個賽季拿到30分以上第二多的球員。

教頭柯爾說，球隊瘋狂的在場上競爭。克拉克森開始投射，投中了一些不可思議的進球，勇士幾乎無法阻止，這確實有點嚇人。「但我很喜歡球隊的競爭方式。到了第四節，拉克森開始發力，再加上球隊犯規太多，傷害頗大，幾乎讓場上失去控制。但正如我說，球員堅持了下來，柯瑞在一個三分手感不好的夜晚命中關鍵三分，向你展示了信心水準和他的關機時刻能力。所以，面對聯盟中戰績最好的球隊，我們贏了。 」

勇士 柯瑞 NBA

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