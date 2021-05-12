罷免紐森幾熄火 共和黨新人詹納支持率僅6％

加州州長紐森（中）視察重新開張的小企業。（州長辦公室提供）

罷免加州 州長紐森 （Gavin Newsom）的運動快要熄火了。據5月11日上午公布的最新民調，罷免競選活動在最近幾個月未能獲得動力，因為越來越多的加州選民贊成讓紐森繼續任職，而真人秀電視明星凱特琳·詹納（Caitlyn Jenner）獲得的支持率僅6%，其他雄心勃勃希望取代州長的共和黨候選人，獲得的支持率就更少得可憐。

該項民調由柏克萊加大政府研究學院（UC Berkeley Institute of Governmental Studies）進行、由洛杉磯時報贊助。

這項調查的結果對於退休的奧運金牌得主詹納而言尤其慘淡，因為只有6％的參加調查的加州人表示，他們將投票決定由她取代紐森。絕大多數民主黨 人、共和黨人和獨立選民表示，他們不傾向支持她的候選人資格。

接受調查的民主黨選民絕大多數贊成在罷免選票上也寫上一位德高望重的民主黨候選人，以防萬一紐森被免職。不過，這與加州民主黨和紐森競選總部的主張相抵觸，他們不主張徵召本黨候選人，以防分散選票。

最新調查顯示，超過一半的加州選民（52％）贊成紐森繼續擔任州長，比1月份略有增加，但仍遠低於去年9月份的調查結果，當時有64％的選民給紐森打了高分。