新球館建設不順 運動家放話搬離屋崙

運動家總裁卡瓦爾（中，Dave Kaval）此前在開球前和球迷合影。（記者劉先進／攝影）

美國職棒大聯盟( MLB )11日表示，屋崙 運動家職棒隊（Oakland Athletics）將探索搬遷到其他城市的可能性。

安家屋崙53年之久的運動家，原計畫在屋崙港霍華德碼頭（Howard Terminal）投資10億建設新球館，但進展不順、陷於僵局。球隊表示搬離，意在逼宮，促屋崙政府官員盡快開綠燈批准球館建設計畫。此前，金州勇士 、美式足球隊突襲者（Raiders）先後離開屋崙，若運動家也搬走，屋崙乃至東灣將再也沒有大聯盟頂級體育球隊。

職棒大聯盟聲明說，很關心運動家球隊、當地官員和其他利益相關者努力推進運動家新球館的建設情況。在過去四年中，運動家非常認真地在屋崙市中心建設新球館，投入了大量資源，同時也面臨多個障礙。「我們知道運動家仍然堅定地致力於在屋崙取得成功，而且隨著其他兩家球隊最近離開社區，他們對屋崙的承諾比以往任何時候都更重要。」

對於大聯盟未來願景來說，運動家目前所在地屋崙競技場（Oakland Coliseum，）並不是一個理想的選擇。聯盟已指示，運動家開始探索其他市場，同時繼續推動屋崙海濱球館計畫。運動家隊需要一個新的球館來保持競爭力，所以現在考慮其他市場也最符合職棒大聯盟的利益。

運動家總裁卡瓦爾（Dave Kaval）說，新球館對於運動家的成功來說很有必要。運動家同意職棒大聯盟的意見，目前場館不可行。

美國職棒大聯盟( MLB )11日表示，屋崙運動家職棒隊（Oakland Athletics）將探索搬遷到其他城市的可能性。（取自運動家官網）

運動家一直優先考慮在市中心的霍華德碼頭遺址上建造一座海濱球館，但項目進展緩慢。在過去四年經歷了三次大的的重新設計。運動家與目前場館的10年租賃協議將於2024年到期，球隊原本計畫在2023年開放新球館。 目前，球隊提議由私人出資建造一座價值10億美元的球館，並花費更多資金用於開發包括3000個單位的可負擔住房、辦公和零售空間以及一家酒店。 即使市議會今年夏天批准建設計畫，也要到2027年才能建好。

市長薛麗比說，理解大聯盟MLB的緊迫感和他們對屋崙的持續偏愛。今天的聲明清楚地表明，讓運動家紮根於屋崙的唯一可行途徑，是在屋崙港濱水區建造一座球館。隨著州長的認可和環境影響報告的發佈，屋崙已經取得了很大的進展。薛麗比說，「市府最近與運動家隊開始進行財務討論。我們呼籲整個社區團結起來，支持一個新的、財務上可行的、財政上負責的、世界級的濱水區，以加強城市和地區，並將運動家隊留在他們的歸屬之地屋崙。」