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隊醫性行為不端指控 聖荷西州大學術參議會通過

記者陳程威／聖荷西報導
聖荷西州大學術參議會通過對蕭渥性行為不端動議，並對校體育部長期存在的報復、騷擾、欺凌文化的擔憂。（聖荷西州大官網）
聖荷西州大學術參議會通過對蕭渥性行為不端動議，並對校體育部長期存在的報復、騷擾、欺凌文化的擔憂。（聖荷西州大官網）

灣區近期校園體育隊醜聞頻發，先是前洛斯蓋圖知名田徑明星起訴洛斯蓋圖高中；10日，聖荷西州立大學學術參議會（Academic Senate）通過關於學校隊醫蕭渥 (Scott Shaw)被指性行為不端案件的決議，在該決議同時表達了對校方主管屠以德 （Marie Tuite）領導下的聖荷西州大體育運動部門所存在的「報復、騷擾、欺凌」文化的擔憂。

蕭渥曾於2008年到2020年期間擔任聖荷西州大校運動的隊醫，全案經由今日美國 (USA Today) 揭發後，引起輿論關注。早在2009年，就有針對蕭渥進行性行為不斷的調查，但隨即在2010年校方就以「無不當行為」的結論，結束了對蕭渥的調查。

此後在2019年，聖荷西州大游泳隊總教練霍普金斯（Sage Hopkins）向校領導層發送了一份長達300頁，指控蕭渥對17位游泳與跳水運動員進行不當接觸的行為。在該份指控之後，聖荷西州大重新對蕭渥展開了調查。

聖荷西州大校長帕帕奇安 (Mary Papazian) 曾於4月15日在一份發送給全校的電子郵件中對校方之前調查行為致歉，同時她也在郵件中表示，外部調查人員證實了最近和先前關於蕭渥指控的屬實。但同時，帕帕奇安也希望學術參議會不要在調查完全完成前，就對此進行投票。

起草本次決議案的三位教授之一，聖荷西州立大學政治學教授薩西庫馬爾（Karthika Sasikumar）表示，此次決議案並不是對蕭渥或者體育部的未審先判，而是代表教師從基層感到的擔憂。同時，該份決議也將被發送到加州州立大學的各大系統，包括州大總校長卡斯楚（Joseph Castro）以及所有州大23所學校的校長。

學生代表戈麥斯（Dalila Gomez）表示，如果學術參議會否決該項決議，就會將學校是為蕭渥行為的「幫兇」。「體育部內部對許多人的報復、欺凌和攻擊是不可原諒的。」戈麥斯說，「長期掩蓋校園內數十名女性遭受性侵的報導是可怕的，如果這項決議不通過，我們將被視為同謀。」

霍普金斯也曾於4月時，提出報復舉報人 (whistleblower retaliation) 的控訴案。在起訴中，霍普金斯表示，學校行政單位試圖攻擊他，讓他無法發聲；並以一種凌辱的方式，迫使諸多受害者噤聲。

早在今年3月，南加州大學(USC)就以近11億元的金額，與學校保健中心前婦科醫師丁鐸曾經的1.7萬患者達成了和解。這也是史上校園性侵案最大的賠償。

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