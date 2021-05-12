紐森解決遊民問題 加州大城市聯盟支持

灣區隨處可見的街友帳篷。（本報檔案照）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）11日提議斥資120億元新資金，用以幫助加州無家可歸居民獲得房屋，並且在五年內「消除家庭無家可歸」的現象；「加州大城市市長聯盟」對紐森此舉表示支持。

根據紐森的最新計畫，這項總額為120億元的投資，將為6.5萬名無家可歸的居民提供住房安置，同時為30萬人帶來住房穩定，並且將新建4.6萬套全新的住房。新計畫包括撥款87.5億元用於「家居鑰匙」（Homekey）擴建工程，並將現有建築物改造成4.6萬套全新住房。根據「家居鑰匙」的單一房屋建造成本為14.8萬元計算，僅新建4.6萬套住房成本就將花費超過68億元。新計畫還將包括撥出35億元，其中包括租房補貼等，防止人們成為新的無家可歸者。

對此，聖荷西 市長李卡多代表「大城市聯盟」，對於紐森的全新解決加州無家可歸問題的努力表示感謝。在聲明中，他指出紐森的住房計畫將為成千上萬無家可歸的加州人產生「變革性」的結果。

此前「大城市市長聯盟」公開呼籲紐森以及州政府每年撥款40億、總計5年200億元用以解決「無家可歸問題」。

相比「大城市市長聯盟」所要求的200億元計畫，紐森的新計畫少了80億元的資金撥款。對此李卡多在聲明中表示，將就預算的具體分配以及與州政府和州議會展開對話。「相信可以在堅實的基礎上展開投資，使加州最大的城市能夠靈活地應對無家可歸危機，並提供行之有效的解決方案。」

此前加州住房和社區發展部（HCD）副主任羅斯（Geoff Ross）在接受採訪時就表示，僅在加州就有高達16萬人正面臨著流離失所的狀況，佔全美約四分之一。紐森的新計畫僅修建4.6萬套全新住房相比與各大城市市長們要求的10萬套住房的修建計畫稍顯保守，同時，由於新冠疫情下，流離失所民眾的數量也不斷增多。

在灣區，包括舊金山、屋崙（奧克蘭）、聖荷西等大城市都面臨到隨處可見的無家可歸的遊民，在疫情之前的聖荷西就有超過6000名的街友，紐森新計畫的透明度以及地區分配資金都將成為新的焦點。此前，紐森為保障弱勢群體所制定的疫苗接種計畫的400個區號中，聖荷西所在的聖塔克拉拉縣就無一區號入選。