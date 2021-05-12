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李妙蘭越華裔 打造佛寺為追求信仰

記者李榮／佛利蒙報導
李妙蘭說，自己來自越南，家中本身就信佛。（記者李榮／攝影）
李妙蘭說，自己來自越南，家中本身就信佛。（記者李榮／攝影）

位於佛利蒙的「1001佛寺」在山間小徑中，從外面看來並沒有明顯的招牌，很多佛利蒙的老居民也都不曾聽過。依照寺院共同創辦人李妙蘭與代表律師阿里奧圖指出，該寺院不是公眾寺院，屬於私人寺院，並沒有太多的人車與交通。李妙蘭向記者指出，自己雖是2010年才買下該地並改造成佛寺，然而，早在買下該地的5年前、也就是2005年，佛祖就已經托夢給她，「我在夢中就看過這個地方了。」

李妙蘭表示，自己來自越南，大約七歲來美，但祖父母輩有一些華裔血統，因此她會講一些普通話。她並表示，家人原本就信佛，她也相當虔誠，經常在自己的佛寺中膜拜，而且非常的靈驗。

她說，當初會買下該地，是因為2005年時做了一個夢，夢到寺院的樣子，「因此當這物件一上市，我就知道（是這裡了）。」李妙蘭強調，自己打造「1001佛寺」，就是希望能有一個能平靜追求信仰的地方。記者詢問李妙蘭當時的買價，但她婉拒不願透露。

李妙蘭並將自己感到遭市府歧視的經歷，寫在change.org上，至今已經有近萬人簽名支持。她指出，佛利蒙的法規執行部門（Code Enforcement Department，CED）系統性地對亞裔屋主歧視，騷擾、濫用權力、霸凌（亞裔）文化、宗教歧視，而且在執法時帶有雙重標準。

她指控，執法部門經理先是拿著印有法學博士（J.D）頭銜的名片與她交涉，但後來發現經理並非法學博士。她還曾被他調侃：「妳沒戴帽子時比較漂亮（You looked prettier without a hat）。」

李妙蘭說，自己與市府的交手的經驗讓人非常的挫折、痛苦。但也因為這些經驗，讓她更了解大家的感受，知道大家更需要宗教的慰藉與平靜。

李妙蘭當天幾度哽咽，認為市府長期刁難。（記者李榮／攝影）
李妙蘭當天幾度哽咽，認為市府長期刁難。（記者李榮／攝影）

歧視 亞裔 越南

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