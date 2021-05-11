勇士連勝雷霆 有望衝擊季後賽 教頭誇柯瑞MVP

柯瑞面對雷霆手感火熱，狂砍49分。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 6日和8日連續大比分戰勝奧克荷馬雷霆，取得兩連勝。截至10日比賽前，勇士排名西區第八，接下來必須全力爭勝，盡量留在第八，只要贏得一場附加賽，就能躋身季後賽 。在8日晚的比賽中，柯瑞 三分21中11狂砍49分。教頭柯爾稱讚說，柯瑞這一段時間的表現都令人驚歎，並認為他就是當之無愧的聯盟最佳球員（MVP）。

勇士目前35勝33負，排名西區第八。落後飽受傷病困擾的洛杉磯湖人3個勝場差，領先第九名孟菲斯灰熊0.5個勝場。目前NBA附加賽的規定是，分區第七和第八對決，勝者鎖定季後賽。輸方再和第九、第十的勝者打一場，贏球一方拿到分區季後賽最後一個名額。勇士將在10日和11日連續迎戰西區豪強猶他爵士和鳳凰城太陽，再在周末迎戰紐奧良鵜鶘和灰熊。勇士須全力爭勝，盡量多贏球，尤其是要拿下灰熊，才能保證留在第八名，將晉級失敗的風險降低到最小。

對於柯瑞的火熱手感，教頭柯爾表示，他的表現驚人，在8日晚上更是達到頂點。「當第三節開始時，現場有大約4000名球迷，你可以聽到每個人都在期待著柯瑞的投籃能進，這真是令人驚訝。他的技術水準與信心水準相匹配，神奇的事情發生了。他是個不可思議的球員。」

柯爾說，柯瑞是當之無愧的MVP，「我每天晚上都會看到他的表現，不僅是在場上，還有他為所有隊友做榜樣的方式。他絕對是MVP，我們將看看會發生什麼。我認為在過去的幾周裡，他的MVP排名有所上升，我們將看到他是否能攀升爬到第一位。如果能看到這個排名，那就太好了。」

對於背靠背作戰對陣爵士和太陽，柯爾說，球隊必須打得更好。能在主場取得幾場勝利並建立一些勢頭很好，但現在球隊必須真正團結一心。面對兩支不錯的球隊，在背靠背的情況下異常困難，兩支球隊都在為季後賽的排位而戰。「兩個對手都不會有任何放鬆，這對勇士來說是好事。我們必須為季後賽做好準備，所以不妨面對幾支強大的球隊，磨練一下。」