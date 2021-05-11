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培訓屋崙社安隊 阿縣警員：報案說清5要素

記者劉先進／屋崙報導
市議員勵琪（右二）也參與社安隊巡邏。（東灣台山同鄉會供圖）
市議員勵琪（右二）也參與社安隊巡邏。（東灣台山同鄉會供圖）

遇到犯罪情況，如何快速準確的報警？母親節到來之際，阿拉米達縣警員王警官為東灣台山同鄉會華埠社安隊成員提供培訓。他表示，報警關鍵是說清楚五個要素，何地、發生何事，何人被犯罪波及，包括犯罪嫌疑人、受害者等，用的哪種器械，讓警員和醫護人員提供更好的幫助，最後是犯罪發生時間線。他說，看到有人毆打老人，若義工人多勢眾，可上前制止。義工身上帶有辣椒噴霧，但不能上來就使用，要先語言警告。

母親節來臨資金，阿拉米達縣警員王警官給東灣台山同鄉會華埠社安隊成員培訓。（東灣台...
母親節來臨資金，阿拉米達縣警員王警官給東灣台山同鄉會華埠社安隊成員培訓。（東灣台山同鄉會供圖）

轄區包含華埠的市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）到場給社安隊贈送鮮花，祝大家母親節快樂。她表示，感謝台山同鄉會為社區做的貢獻。保護華埠安全，需要警員的工作，也需華埠社區大使的幫忙。她表示將努力支持華埠小商業繼續發展，支持建設華埠社區的公園等公共設施。

報警時 先說清事發位置

王警官說，義工巡邏時，要時刻知道自己的位置，常常抬頭看路牌。報警時第一時間要報告事發位置（Where），比如地址、地標等。例如，可以說在華埠某家銀行門口，需要幫助，即使馬上掛掉電話，警員一般也會派人到場查看。接著須清晰簡短的說明，發生何事（What），比如有沒有人受傷，是否有流血，受害人有沒有意識，呼吸情況如何，是否有骨折，是否需要救護車。還要說明，犯罪嫌疑人使用哪種武器（Weapons），是開槍射擊還是使用刀子等器械。提供進一步的武器描述，如槍械類型、顏色，是否有開槍，如何開槍的。

阿拉米達縣警員王警官給東灣台山同鄉會華埠社安隊成員培訓，談如何準確快速報警。（東...
阿拉米達縣警員王警官給東灣台山同鄉會華埠社安隊成員培訓，談如何準確快速報警。（東灣台山同鄉會供圖）

另外，也要說明何人（Who）的因素，比如受害者是誰，嫌疑人的種族、性別、年齡、身高、重量、身材。著裝如何，比如帽子、襯衫、夾克、褲子和鞋子的顏色，身體頭髮顏色特徵等。「例如，可描述，我剛剛被人用刀割傷，嫌犯是一名約35歲，身高5呎10、140磅的亞洲男性，戴著紅色的帽子，藍色的T恤衫，黑色的外套，藍色的牛仔褲和白色的網球鞋。警員到了現場，可通知其他同事搜索嫌疑人。大家可能有疑問，為什麼要說嫌犯穿的鞋子。因為嫌犯可以扔掉身上衣服，但很難扔掉鞋子，也很少有人多帶一雙鞋作案。如果嫌犯有特殊紋身，有耳環，這些特徵也要說出來，方便抓捕和定罪。」

王警官表示，報警人還要給出何時（When）發生罪案，其時間線是怎樣的，比如某個時間發生的。如果嫌疑人作案後不在現場，報警時要描述逃離的方向，其逃跑的交通方式是哪一種，如汽車、自行車或步行等。若是駕車逃離，要說清楚汽車品牌、顏色、型號，年份、車牌等。「舉例說，他搶了包，跳進舊的黑色豐田凱美瑞車離開，車牌號是CA7PJK155。他拿著黑色手槍，開車離開時向我們開槍。這些細節很重要，涉及到定罪的輕重。報警人需要報上自己姓名和回電號碼。」

有圍毆老人 看情況制止

王警官說，看到有人打人或搶劫，是否要馬上制止，要看情況。比如，有五個人，被一個小個劫匪搶劫，不建議目擊者和劫匪扭打在一起，對方受傷，會反過來起訴你。若是兩個年輕人毆打老人，五個義工看到，可以去制止扯開。但若只有一個身材瘦弱的女性目擊者，即使想插手阻止也沒用，反而容易受傷。這時，關鍵是要拍照錄像，對攻擊者警告說，已經報警，並大聲喊救命，吸引周邊人注意。

還有一種情況，看到有人打人，義工身上帶著辣椒噴霧，也不能上去就噴。「因為嫌犯可能有哮喘病，貿然使用後出現問題，嫌犯反過來可以告你，你需要承擔責任。要先語言警告，告訴對方立即停止，並說自己報警，手中有辣椒噴霧。如果攻擊者本應停止攻擊，但還不停手，再使用噴霧不遲。總之，抓人、打人不是義工的義務和責任，義工首要報警，除非個人身體安全受到威脅時才能使用武力。」

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