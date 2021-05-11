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女性接種後淋巴腫大 不一定是乳腺癌

記者邵敏／綜合報導
女性接種新冠疫苗後淋巴結腫大，誤認是乳腺癌。（unsplash.com）
女性接種新冠疫苗後淋巴結腫大，誤認是乳腺癌。（unsplash.com）

隨著越來越多的人接種新冠疫苗，醫生注意到一些接種者的手臂附近區域發生淋巴結腫大，很多女性誤認為是乳腺癌前兆。專家指出，這是正常反應，不一定是癌症徵兆。

加州發現灣（Discovery Bay）的馬森科（Julie Mazenko），在接種第二劑輝瑞（Pfizer）疫苗後兩天，發現腋下有一個高爾夫球大小的腫塊，「我感覺到疼痛，當我觸碰腫塊時，感覺它充滿了水分。」

Mazenko還發現脖子上也出現一個類似腫塊，第三個腫塊出現在另一隻手臂上，她擔心這些腫塊是乳腺癌症狀，「我有乳腺癌家族病史，所以我比較擔心。」

舊金山加大（UCSF)乳房護理中心主任艾斯曼（Laura Esserman）醫師說，馬森科的情況不是個案，他們最近接到大量女性病患來電，稱在接種疫苗後出現淋巴結腫大，這些女性誤認為是乳腺癌前兆。艾斯曼說：「我確定全國肯定有數十萬女性受到這種影響。」

大多數人都是在肩膀部位接種疫苗，而這個部位有20-40個淋巴結，但是為什麼疫苗會觸發這些淋巴結呢？ 艾斯曼說：「如果身體受到病毒感染，淋巴結就會腫大，就疫苗而言，它們是在為身體製造抗體，這正是我們需要的。」

那麼接種疫苗導致的淋巴結腫大，與女性因乳腺癌產生的淋巴結腫大之間有無區別？ 艾斯曼說，在乳房X光照片中，這些腫塊很難分辨，但是經過細緻的檢查，會辨別出來哪個是癌症，癌症導致的腫塊更加明顯堅硬。

乳房影像學會（The Society of Breast Imaging ）報告說，11.6％的人在接種第一劑莫德納(Moderna)疫苗後產生淋巴結腫大，16％的人在注射第二劑疫苗之後發生這個情況。同樣，女性在接種輝瑞（Pfizer）疫苗後也有這些副作用。

醫生認為，疫苗產生的淋巴結節應在四至十周內消失。

波妮喬（Bonnie Joe）醫師是舊金山加州大學的乳房影像檢查主管，她說：「如果是乳房腫塊，或者有流血現象，那就需要引起重視。如果在接種疫苗後有任何擔心，都需要做檢查，確定接下來該怎麼做。」她說，「我們只是希望人們知道這是正常的反應，不一定是癌症的徵兆。」

疫苗 癌症 加州大學

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