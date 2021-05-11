聖縣辦「學生之夜」 呼籲青少年打疫苗

聖他克拉拉縣議員查維茲指出，希望青少年發揮同儕的影響，鼓勵施打疫苗。（記者李榮／翻攝）

聖他克拉拉縣10日宣布將與49人隊與聖他克拉拉谷醫療中心基金會（Valley Medical Center Foundation）合作，於11、12、13日下午5時30分至7時30分舉辦三場學生疫苗 之夜（Student Vaccination Nights），提供16至19歲學生及他們的家人施打新冠肺炎 疫苗，無需預約。

「我們知道，青少年不一定會聽成人的話，但是青少年會聽其他青少年的話。」聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，聖縣歡迎青少年和家人參與學生疫苗之夜，協助對抗疫情 。聖他克拉拉縣也特別邀請6名高中生向同儕喊話，鼓勵大家參與活動，也希望學生在社群媒體上使用#49ersVaxStagePass標籤打卡，讓更多年輕族群知道疫苗之夜，「希望在同儕影響下，有更多學生願意接種疫苗，」

舊金山49人隊也會利用球隊資源，讓學生更有意願參與疫苗接種活動。49人隊總裁吉多（Al Guido）表示，49人隊不僅會開放更衣室給青少年參觀，也會提供免費活動代碼，讓他們上網參與49人隊舉辦的線上密室逃脫遊戲，另外，也將提供49人隊紀念商品送給參與活動的青少年。

聖他克拉拉谷醫療中心基金會也贊助經費，提供10元的星巴克或Chipotle禮卡，提供給每天前100名接種疫苗的學生。

聖他克拉拉縣新冠肺炎檢測和疫苗官員芬斯特謝布（Marty Fenstersheib）表示，目前醫療團隊已在Levi's體育館施打超過25萬劑疫苗，學生疫苗之夜更是聖縣防疫的重要里程碑，「我們希望透過發放49人隊的紀念品、邀請DJ等活動，讓學生覺得這是有趣又有紀念價值的經驗，並向更多同儕分享打疫苗的好處。」

依照最新統計顯示，聖縣16歲以上民眾約有73%接種至少一劑疫苗，但16、17歲青少年接種率僅四成。芬斯特謝布指出，為鼓勵青少年接種疫苗，聖縣已開放周末或晚上接種疫苗的時段，並在接種疫苗時舉辦各類有趣活動，鼓勵更多年輕人參與，期待在學年結束，各項慶祝活動、畢業典禮展開前，能盡量提高學生的疫苗接種率，防止疫情再次擴散。

身為父親的聖縣議員李洲曉也對青少年免疫狀況感到憂慮。他表示，鼓勵更多青少年接種疫苗對他們身心都有幫助，也讓他們可在暑假到來時，出門與朋友相見。

聖縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）表示，提高青少年疫苗接種率可完整保護社區，防止疫情再一次擴散。