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亞太裔文化月電影節開幕 「武漢 武漢」聚焦抗疫故事

記者李晗 / 舊金山報導
備受期待的「武漢武漢」影片。（取自CAAMFest）
備受期待的「武漢武漢」影片。（取自CAAMFest）

時值5月的亞太裔傳統文化月，一年一度的舊金山亞美電影節（CAAMFest）回歸。今年的電影節中，不少華人相關的影片齊齊登場，回顧過去疫情掙扎的一年。

其中，備受期待的「武漢 武漢」（WUHAN WUHAN），聚焦武漢市疫情封鎖期間五組故事，用樸實的鏡頭展現人性與愛。由兩次台灣金馬獎得主，加拿大華裔導演張僑勇（Yung Chang，作品包括「沿江而上」、「千錘百煉」）執導。

該片陣容強大，奧斯卡提名者梅美儀（Diane Quon，作品「Minding The Gap」），奧斯卡得主Donna Gigliotti（作品「Shakespeare in Love」），星光文化羅雷（作品「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians））製作，知名武打影星甄子丹監製。影片配樂由金馬獎提名者花倫樂隊（製作「大象席地而坐」電影配樂）創作。

講述洛威爾高中學生的影片「Try Harder!」（取自CAAMFest）
講述洛威爾高中學生的影片「Try Harder!」（取自CAAMFest）

今年的開幕影片則和舊金山熱門的新聞話題相關。「TRY HARDER!」（暫譯：「更加努力！」）講述的就是城中名校洛威爾高中（Lowell High）的學生的故事。

影片由灣區的華裔導演林立仁（Debbie Lum，作品有「Seeking Asian Female」）執導，跟隨了洛威爾的五名學生，展現他們在大學申請季中遇到的挑戰與挫折。洛威爾一直是舊金山排名第一的公立學校，近期招生制度由注重學業成績的招生方式改為抽籤，引起廣泛爭議。影片「更加努力！」此前也在多個本地活動上亮相，引起不少迴響。

北京的青年電影人臧劍（Will Zang）執導的「葉子」。（取自CAAMFest...
北京的青年電影人臧劍（Will Zang）執導的「葉子」。（取自CAAMFest）

由來自北京的青年電影人臧劍（Will Zang）執導的「葉子」（The Leaf），講述在美國新冠疫情籠罩的經濟大蕭條下，一位遠離家鄉中國的年輕移民和電影人的困惑與掙扎。

此外，喜歡文藝的影迷們，也不要錯過王家衛1997年的影片「春光乍洩」（Happy Together）的展映活動。電影節將會安排在舊金山Fort Mason舉行汽車露天觀影活動。

電影節5月13日周四正式開幕，詳情可見：https://caamfest.com/2021/

電影 舊金山 疫情

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