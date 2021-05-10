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東灣南灣頻傳野火 燒毀耆老、遊民住處 發布紅旗警告

編譯組／灣區電
灣區頻頻傳出林火。（Getty Image)
灣區頻頻傳出林火。（Getty Image)

天乾物燥，國家氣象局在灣區各地發布紅旗警告 (Red Flag Warnings)。東灣與南灣地區頻頻傳出野火。東灣康曲柯士達消防局調查兩起大火的起火原因。

國家氣象局7日晚間起在北灣山區與東灣山區與山谷地區發布紅旗警告。這次紅旗警告將一直持續到11日。紅旗警告是美國國家氣象局發布的預報警告，表示天氣條件很可能引發野火。加州預期今年氣候極度乾旱，灣區有些地方已採取限水措施。

東灣6日爆發兩起大火。其中一起嚴重燒毀核桃溪市 (Walnut Creek) 的耆老住屋，另外一場火災焚毀安蒂奧克 (Antioch) 遊民營附近15畝林地。

康縣消防隊6日凌晨3時30分共出動90名救火員，在極度乾燥的天氣下，在安蒂奧克濱海廣場(Marina Plaza) 附近與大火搏鬥。

根據康縣消防隊，一道高達20呎的火柱燒毀電線桿，逼迫消防隊員暫時撤退。由於火災地點鄰近鐵道，美國鐵路火車班次與貨車運送也遭延誤。康縣消防隊稱，救火員與大火搏鬥九個小時，才將火勢控制住，沒有人受傷。康縣消防隊表示，火災可能是遊民營區內意外事件造成。

6日下午核桃市Castle Hill路1516號一處耆老住屋發生火災。康縣消防隊出動60名救火員與烈火搏鬥，才將火勢控制住。康縣消防隊表示，火源可能來自耆老住屋附近的草木區，可能有人將燃燒物丟到草木地區，引發這場大火。據報導，火災發生時，傳出爆炸巨響。這場大火中並沒有人員受傷。

蘇拉諾縣 (Solano County) 南區8日上午10時30分於Benicia 橋附近的羅培斯路 (Lopes Road) 發生羅培斯野火 (the Lopes Fire) ，一共燒毀了45畝林地。消防隊出動飛機噴灑滅火劑，與大火搏鬥。有關單位尚未公布羅培斯大火的起火原因。

另外南灣南向17號公路一輛汽車8日下午在公路上起火燃燒，火勢蔓延到附近草木林地。聖他克拉拉縣消防隊表示，獲報趕到火災現場，發現公路上一輛車子整個車身已遭烈焰吞蝕，烈火延伸到附近山坡地區。經消防隊員搶救，火勢於下午1時17分控制住，沒有造成重大傷害，不過8日下午17號公路交通受到這場火災影響，通車緩慢。

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