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報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

庫比蒂諾扶輪社 籌物資助印度抗疫

編譯組／灣區9日電
印度新冠疫情嚴重。庫比蒂諾扶輪社積極參與救助。(Getty Images)
印度新冠疫情嚴重。庫比蒂諾扶輪社積極參與救助。(Getty Images)

國際扶輪社5170扶輪區 (Rotary District 5170) 目前與其他機構組織合作，設法減輕目前印度所面臨的新冠瘟疫大危機。庫比蒂諾扶輪社也正積極參與5170扶輪區所發起的援助印度活動。

5170扶輪區前會長哈里哈蘭 (Ramesh Hariharan) 表示，印度目前新冠肺炎病例急速飆高，一下子出現這麼多病人，超乎印度醫院處理能力，無數民眾因而喪生。印度醫療設備氧氣供應不足，印度政府正設法在疫情日趨嚴重時期，加速替民眾接種疫苗

「Pratham USA」 組織原來目的是改善印度識字教育，疫情間，Pratham USA設法經由Pratham 新冠救濟基金 (the Pratham Covdi Relief Fund) ，擴大慈善活動，救濟受災民眾，除了設法提供印度醫院氧氣濃縮器外，Pratham USA也提供印度醫療單位快速新冠病毒測試器與個人保護裝備。Pratham 基金則協助印度設立新冠醫療機構，統籌分配各種醫療與個人保護裝備。

庫比蒂諾扶輪社積極參與印度抗疫。(取自庫比蒂諾扶輪社網站)
庫比蒂諾扶輪社積極參與印度抗疫。(取自庫比蒂諾扶輪社網站)

聖他克魯茲日昇扶輪社 (Rotary Club of Santa Cruz Sunrise) 亦參與5170扶輪區。目前日昇扶輪社正與美國紅十字會合作，對付有關新冠疫苗錯誤訊息的問題，輔導印度民眾即早接種疫苗。矽谷Andhra扶輪社目前設法取得氧氣筒與其他醫療設備，提供給印度庫奇普迪 (Kuchipudi) 醫院的病患。

另外矽谷全球衝擊扶輪社 (Rotary Club of Silicon Valley for Global Impact) 與改善印度海外義工團 (Overseas Volunteers for Better India) 與國際人道價值公會 (International Association for Human Values) 合作協調，進行各種賑災活動。

VijayMarie Goradia 慈善基金將提供庫比蒂諾扶輪社收到捐款同樣額度的匹配基金。有意捐款民眾，請上網https://www.classy.org/give/338345/#!/donation/checkout.

印度 疫苗 疫情

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