對談灣區台僑 陳時中分享如何推動台灣加入WHO

陳時中與灣區台僑進行線上對談。（線上直播翻攝）

自新冠疫情爆發以來，台灣 的疫情防控相對成功，也在國際社會間飽受讚譽。民進黨矽谷支黨部與北加州台灣同鄉聯合會於7日晚間邀請台灣衛生福利部部長陳時中 上線擔任「北美台僑有約直播」的貴賓，分享如何一起推動台灣進入世界衛生組織（WHO ）。

陳時中首先對灣區台僑在太魯閣災難事件後的慷慨解囊表示感謝。他表示，「世界衛生組織」是聯合國體系內專門負責衛生服務的組織，每年5月間在瑞士日內瓦舉行「世界衛生大會」，討論重要的國際衛生議題。台灣從1972年起就無法參與世界衛生大會( WHA）。陳時中表示，衛生安全是全球的共同責任，事關公平獲得醫療照顧以及對國際間公共威脅的共同防範。他表示，台灣政府基於民眾的生命安全，於1997年正式開始推動台灣加入WHO。

WHO於2006年至2016年間每年邀請台灣以「觀察員」身分參與WHA。陳時中表示，儘管台灣2017年之後便未獲邀請參與WHA，但他曾親自帶領「台灣世衛行動團」親赴日內瓦國際研討會，與世界各國溝通，積極爭取國際支持。陳時中同時感謝旅居全球各地的台僑對於台灣加入WHO的支持。

陳時中表示，台灣政府也積極透過其友邦提案邀請台灣加入WHO，以「觀察員」身分參與WHO。去年由於疫情影響，世界衛生組織於去年5月以及11月舉行兩次線上WHA會議。他表示，在會上，台灣友邦國家不僅積極肯定台灣的防疫模式，同時也積極呼籲WHO接納台灣。他表示，在國際社會上，共有60多國媒體刊登總計3000篇有關台灣加入WHO的報導。同時，各國議會都以不同形式發表公開聲明推動台灣加入WHA會議。他認為，將台灣納入WHA會議已成為全球民主國家的共識。

陳時中表示，多年來，在世界各地的台僑特別是僑領，積極配合台灣以及其駐館呼籲台灣加入WHO，他表示，在去年彭博社發布的全球75個經濟體應對疫情的表現中，台灣位列第一。陳時中表示，如果台灣能加入WHO，全面參與世界醫療衛生體系，將能夠貢獻自身的卓越的醫療研發能力，他表示，台灣不應該成為全球公共衛生安全的漏洞。不過，陳時中表示，儘管台灣不能加入WHO，但仍然積極參與貢獻全球醫療衛生體系，捐獻全球80個國家超過5000萬片口罩等防疫物資。

對於台僑回台隔離的措施，陳時中表示，在台灣總體疫苗施打率達到60%之後，將會對於已施打新冠疫苗民眾返台隔離限制的放寬。他表示，目前正在研擬針對接種完整兩劑新冠疫苗的返台民眾將可申請縮短檢疫流程的計畫。將會以商務旅客為主。