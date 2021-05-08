世華婦女會、庫比蒂諾台中友誼城市協會 拜訪世報

世界華人工商婦女企管協會北加州分會與世界日報舊金山分社副社長楊大德(左四)合影。（記者江碩涵／攝影）

世界華人 工商婦女企管協會北加州分會暨庫比蒂諾台中友誼城市協會4月底參訪世界日報 報社，除了進行活動交流外，同時也呼籲全球分會號召國際友人支持並聲援台灣 參與「世界衛生大會（WHA）」活動，展現僑團成為國家推動國民外交的重要後盾。

世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長胡威妮表示，過去台灣皆能參與「世界衛生組織」或「世界衛生大會」活動。但因政治因素，近年來台灣被百般刁難，一直被阻擋在外，因此無法順利參加任何活動。

胡威妮表示，自從去年新冠疫情爆發後，台灣的防疫表現舉世矚目，全球不少大國也紛紛表達、讚揚台灣防疫過程中優異的成果，不僅是新冠病毒，台灣在肺結核疫情及伊波拉病毒流行時也未受影響，並盡力協助他國，呼籲WHO及WHA應正視台灣2300萬人民的權益，讓台灣正式參與活動，並共同捍衛世界地球村全體人類的健康福祉。

她表示，世界華人工商婦女企管協會全球的每個分會都積極成為台灣對外拓展外交的後盾，並以不同管道與方式，讓各地僑社也能參與相關活動，北加州分會預計將於5月22日參與全球分會進行的車隊遊行活動，同時也將有更進一步的活動內容。

世華工商婦女會北加分會暨庫比蒂諾台中友誼城市協會4月底也正式參訪世界日報，並進行以上活動的交流。會中僑胞積極發表近年來身為媒體閱聽眾的心得感想，同時也砥礪世界日報在北加灣區矽谷繼續為華人發聲，成為華人世界最具影響力、最能秉持公正、公開及核實的媒體。

世界日報舊金山分社副社長楊大德表示，世界日報今年邁入第45周年，一直以來都是在美華人最信賴的中文媒體，世界日報也將延續著「正派辦報」的精神，服務僑社及廣大的僑胞，努力成為讀者、社區與公部門間的橋梁。

當日參訪世界日報的僑胞有世華工商婦女會北加分會榮譽會長魏德珍、榮譽顧問吳怡明、北美洲副執行長藍佳欣、分會長胡威妮、副會長王毓娟、理事蔡宗玫、理事暨庫比蒂諾台中友誼城市協會前會長李萍萍、理事徐德慧、理事梁小貞、理事葉秋凉及庫比蒂諾台中友誼城市協會理事蔡欣凌。