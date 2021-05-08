我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

世華婦女會、庫比蒂諾台中友誼城市協會 拜訪世報

記者江碩涵／灣區報導
世界華人工商婦女企管協會北加州分會與世界日報舊金山分社副社長楊大德(左四)合影。（記者江碩涵／攝影）
世界華人工商婦女企管協會北加州分會與世界日報舊金山分社副社長楊大德(左四)合影。（記者江碩涵／攝影）

世界華人工商婦女企管協會北加州分會暨庫比蒂諾台中友誼城市協會4月底參訪世界日報報社，除了進行活動交流外，同時也呼籲全球分會號召國際友人支持並聲援台灣參與「世界衛生大會（WHA）」活動，展現僑團成為國家推動國民外交的重要後盾。

世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長胡威妮表示，過去台灣皆能參與「世界衛生組織」或「世界衛生大會」活動。但因政治因素，近年來台灣被百般刁難，一直被阻擋在外，因此無法順利參加任何活動。

胡威妮表示，自從去年新冠疫情爆發後，台灣的防疫表現舉世矚目，全球不少大國也紛紛表達、讚揚台灣防疫過程中優異的成果，不僅是新冠病毒，台灣在肺結核疫情及伊波拉病毒流行時也未受影響，並盡力協助他國，呼籲WHO及WHA應正視台灣2300萬人民的權益，讓台灣正式參與活動，並共同捍衛世界地球村全體人類的健康福祉。

她表示，世界華人工商婦女企管協會全球的每個分會都積極成為台灣對外拓展外交的後盾，並以不同管道與方式，讓各地僑社也能參與相關活動，北加州分會預計將於5月22日參與全球分會進行的車隊遊行活動，同時也將有更進一步的活動內容。

世華工商婦女會北加分會暨庫比蒂諾台中友誼城市協會4月底也正式參訪世界日報，並進行以上活動的交流。會中僑胞積極發表近年來身為媒體閱聽眾的心得感想，同時也砥礪世界日報在北加灣區矽谷繼續為華人發聲，成為華人世界最具影響力、最能秉持公正、公開及核實的媒體。

世界日報舊金山分社副社長楊大德表示，世界日報今年邁入第45周年，一直以來都是在美華人最信賴的中文媒體，世界日報也將延續著「正派辦報」的精神，服務僑社及廣大的僑胞，努力成為讀者、社區與公部門間的橋梁。

當日參訪世界日報的僑胞有世華工商婦女會北加分會榮譽會長魏德珍、榮譽顧問吳怡明、北美洲副執行長藍佳欣、分會長胡威妮、副會長王毓娟、理事蔡宗玫、理事暨庫比蒂諾台中友誼城市協會前會長李萍萍、理事徐德慧、理事梁小貞、理事葉秋凉及庫比蒂諾台中友誼城市協會理事蔡欣凌。

庫比蒂諾台中友誼城市協會與世界日報舊金山分社副社長楊大德(左三)合影。（記者江碩...
庫比蒂諾台中友誼城市協會與世界日報舊金山分社副社長楊大德(左三)合影。（記者江碩涵／攝影）

台灣 世界日報 華人

上一則

Google托兒所員工 要求提供交通補貼

下一則

東灣房市火爆 成交價高逾定價百萬成常態

延伸閱讀

駐邁阿密經文處處長 紀欽耀履新

駐邁阿密經文處處長 紀欽耀履新
全球抗疫模範生 南灣僑社支持台灣加入WHA

全球抗疫模範生 南灣僑社支持台灣加入WHA
全球抗疫模範生 南灣僑社支持台灣加入WHA

全球抗疫模範生 南灣僑社支持台灣加入WHA
亞太裔文化月啟動 舊金山構建社區包容和諧

亞太裔文化月啟動 舊金山構建社區包容和諧
北美台商聯合總會疫下茁壯 舉辦百場視訊講座、簽協議

北美台商聯合總會疫下茁壯 舉辦百場視訊講座、簽協議

熱門新聞

亞裔父親帶著一歲的孩子在舊金山市散步時遭到殘忍襲擊。(電視新聞截圖)

「我倒地 嬰兒車滑走」金山亞裔男推1歲子上街 遭推倒痛毆

2021-05-05 00:23
最新QS世界大學排名中，柏克萊加大在全美公立大學中排名榜首，全美所有大學中排名第四。（記者劉先進 ／攝影）

QS最新排名 柏克萊加大全美公立榜首

2021-05-07 14:02
「Iterable」共同創辦人暨前執行長朱浩然坦承，曾於2019年一次投資人會議之前、嘗試服用少量幻覺劑。(圖取自Iterable官網)

服用興奮劑 舊金山新創公司華裔執行長被開除

2021-05-06 19:11
三名嫌犯在光天化日之下，砸破玻璃試圖搶走珠寶。（圖：讀者提供）

3匪搶舊金山華埠珠寶店 警局長就在隔街

2021-05-02 00:20
矽谷住屋開支已成為困擾民眾的大問題。圖為矽谷一處露營車營地。(Getty Images)

巴洛阿圖住房危機 揭開矽谷「種族隔離」難題

2021-05-03 02:15
林伯受傷送院，臉部縫針。（受訪者提供）

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

2021-04-30 23:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這