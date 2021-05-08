聖縣水利局漲水費建水庫 聖荷西市長反對

李卡多公開反對水利局修建全新水壩計畫。（視頻記者會截圖）

聖荷西 市長李卡多（Sam Liccardo）7日召開記者會，宣布反對聖他克拉拉縣水利局提出的，在帕契科（Pacheco）進行全新水庫的修建計畫。李卡多表示，聖縣水利局在過去的10年已經將水費的價格累計調高超過100%。此前水利局計畫將明年的水費上漲9.1%。

李卡多表示，聖他克拉拉縣水利局的全新水庫計畫沒有必要，且耗費巨大。因爲這既不會增加全新的水資源的供應，也不會在乾旱期間為地區帶來更多的水資源保障。

聖縣水利局聲稱全新的水壩將會比現有的安德森水庫（Anderson Reservoir）的容量大50%以上。「是本地未來水資源的計畫的重要一部分」。此外，新修建的水壩將會緩解地區的乾旱以及提供更大的靈活性，因為將可以結收到更多來自三角洲的水源。

在過去幾年，李卡多一直是該計畫的支持者。但在今年1月的最新地質調查中發現，由於選址地的地層結構，因此新水庫的建造資金將由原先的13.4億元上升到25.2億元。

李卡多表示，他承認全新水庫的將會帶來更大的靈活性以及對於某些魚群的種群繁衍的好處，但是他認為25.2億元的全新資金對於用水人的負擔過於巨大。「我呼籲水利局的領導層能夠傾聽其內部專家的意見，從而做出決策」。

他指出，持續升高的水價將會傷害到包括低收入 以及小商戶等已經在疫情 中遭受嚴重打擊群體的生活。早在4月，聖荷西市議會就要求水利局降低明年水費價格的調漲，同時要求針對低收入居民設立一個專門的支持項目。

李卡多表示，相比於修建全新的水庫，修繕已有水庫顯得更為重要。「安德森水庫是聖縣境內最大的水庫，而這顯然是我們未來水資源組成的重要部分。」他還說，理解水利設施的重要性，所以即使沒有修建全新水庫的計畫，水利局依然需要提升水價從而滿足水利設施的維護以及更新。

同時，李卡多對於新水庫的建造遠高於周邊相關水庫表示不解。他指出，Los Vaqueros與San Luis水庫的每單位面積的造價僅是帕契科水庫的一半左右。現有從其他水利局購買水源的作法，遠比新建造水庫低。

李卡多表示，希望水利局能夠重新思考水庫建設計畫，同時將更多的資金投資於水循環等新的科技方式上來。

截至發稿，本報未獲聖縣水利局回應。