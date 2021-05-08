我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

聖縣水利局漲水費建水庫 聖荷西市長反對

記者陳程威／聖荷西報導
李卡多公開反對水利局修建全新水壩計畫。（視頻記者會截圖）
李卡多公開反對水利局修建全新水壩計畫。（視頻記者會截圖）

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）7日召開記者會，宣布反對聖他克拉拉縣水利局提出的，在帕契科（Pacheco）進行全新水庫的修建計畫。李卡多表示，聖縣水利局在過去的10年已經將水費的價格累計調高超過100%。此前水利局計畫將明年的水費上漲9.1%。

李卡多表示，聖他克拉拉縣水利局的全新水庫計畫沒有必要，且耗費巨大。因爲這既不會增加全新的水資源的供應，也不會在乾旱期間為地區帶來更多的水資源保障。

聖縣水利局聲稱全新的水壩將會比現有的安德森水庫（Anderson Reservoir）的容量大50%以上。「是本地未來水資源的計畫的重要一部分」。此外，新修建的水壩將會緩解地區的乾旱以及提供更大的靈活性，因為將可以結收到更多來自三角洲的水源。

在過去幾年，李卡多一直是該計畫的支持者。但在今年1月的最新地質調查中發現，由於選址地的地層結構，因此新水庫的建造資金將由原先的13.4億元上升到25.2億元。

李卡多表示，他承認全新水庫的將會帶來更大的靈活性以及對於某些魚群的種群繁衍的好處，但是他認為25.2億元的全新資金對於用水人的負擔過於巨大。「我呼籲水利局的領導層能夠傾聽其內部專家的意見，從而做出決策」。

他指出，持續升高的水價將會傷害到包括低收入以及小商戶等已經在疫情中遭受嚴重打擊群體的生活。早在4月，聖荷西市議會就要求水利局降低明年水費價格的調漲，同時要求針對低收入居民設立一個專門的支持項目。

李卡多表示，相比於修建全新的水庫，修繕已有水庫顯得更為重要。「安德森水庫是聖縣境內最大的水庫，而這顯然是我們未來水資源組成的重要部分。」他還說，理解水利設施的重要性，所以即使沒有修建全新水庫的計畫，水利局依然需要提升水價從而滿足水利設施的維護以及更新。

同時，李卡多對於新水庫的建造遠高於周邊相關水庫表示不解。他指出，Los Vaqueros與San Luis水庫的每單位面積的造價僅是帕契科水庫的一半左右。現有從其他水利局購買水源的作法，遠比新建造水庫低。

李卡多表示，希望水利局能夠重新思考水庫建設計畫，同時將更多的資金投資於水循環等新的科技方式上來。

截至發稿，本報未獲聖縣水利局回應。

低收入 聖荷西 疫情

上一則

解雇員工逃避高額保費 灣區建商被起訴

下一則

舊金山列治文臨時疫苗站 6月4日再舉行

延伸閱讀

聖荷西中心藥房與舊金山金門藥房疫苗注射服務

聖荷西中心藥房與舊金山金門藥房疫苗注射服務
科技中心招聘疲弱 但工作並未流失

科技中心招聘疲弱 但工作並未流失
紓解財政問題 東聖荷西Alum Rock學區關2中學

紓解財政問題 東聖荷西Alum Rock學區關2中學
緊急住房建項欠薪 聖荷西市府：已要求建商支付

緊急住房建項欠薪 聖荷西市府：已要求建商支付
姊弟聖荷西被車撞死 18歲嫌犯被控謀殺罪

姊弟聖荷西被車撞死 18歲嫌犯被控謀殺罪

熱門新聞

亞裔父親帶著一歲的孩子在舊金山市散步時遭到殘忍襲擊。(電視新聞截圖)

「我倒地 嬰兒車滑走」金山亞裔男推1歲子上街 遭推倒痛毆

2021-05-05 00:23
最新QS世界大學排名中，柏克萊加大在全美公立大學中排名榜首，全美所有大學中排名第四。（記者劉先進 ／攝影）

QS最新排名 柏克萊加大全美公立榜首

2021-05-07 14:02
「Iterable」共同創辦人暨前執行長朱浩然坦承，曾於2019年一次投資人會議之前、嘗試服用少量幻覺劑。(圖取自Iterable官網)

服用興奮劑 舊金山新創公司華裔執行長被開除

2021-05-06 19:11
三名嫌犯在光天化日之下，砸破玻璃試圖搶走珠寶。（圖：讀者提供）

3匪搶舊金山華埠珠寶店 警局長就在隔街

2021-05-02 00:20
矽谷住屋開支已成為困擾民眾的大問題。圖為矽谷一處露營車營地。(Getty Images)

巴洛阿圖住房危機 揭開矽谷「種族隔離」難題

2021-05-03 02:15
林伯受傷送院，臉部縫針。（受訪者提供）

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

2021-04-30 23:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這