解雇員工逃避高額保費 灣區建商被起訴

聖他克拉拉縣副地檢官柯西利亞正式起訴不良建商。（照片：聖他克拉拉縣地檢官辦公室提供）

灣區大型建築公司負責人司徒文達（音譯，Man Tat Szeto）多年來每當員工受傷時，都故意解雇員工以避免支付高額保費 ，因而省去了8萬多元的保費。並透過銀行系統私下支付員工薪資，洗錢金額高達16.5萬元。近日他被聖他克拉拉縣地檢官辦公室正式起訴。司徒已接受認罪協議，被判五年緩刑、在監服刑九個月，賠償25萬元。

案件發生於2016至2019年間，現年71歲的司徒透過低報員工人數、隱藏員工受傷情況，免去了原本應支付保險公司的8萬6千元。司徒還進一步利用銀行系統，洗錢洗出16.5萬元，用來支付這些沒有保險的員工現金薪資，並同時進行失業保險的詐欺事件。

聖他克拉拉縣檢察官柯西利亞（Mattia Corsiglia）表示，不道德的雇主拒絕支付員工應有的薪水，且透過詐騙方式避稅、避開保險費同時還隱藏工傷事件等，不僅剝削了脆弱的勞工，也破壞了社區和諧，他們必須承擔違法的代價。

MT Szeto Construction這間建築公司負責舊金山灣區多起商業及住宅建案。2018年底，不少建築公司的前員工向有關當局報告，他們因工受傷，要求醫療保險 後，司徒卻只有簡單地塞現金，要求工傷事件到此為止，並解雇員工，另外不少工人工作70小時以上，卻只獲得40小時的薪水。

由於聖荷西一個新住宅建案發生令外界起疑的事件，加州 建築承包商委員會將此案提報給聖他克拉拉縣地檢官辦公室，因而引發了地檢官的注意。

聖他克拉拉縣地檢官辦公室與加州保險局勞資關係部合作，司徒進行將近兩年的調查，發現司徒向保險公司謊報員工健康紀錄、薪水單及風險等級，因此可用較低的價格替員工保險，進而省去了一大部分員工保險費用。

司徒已正式被起訴，被控詐領失業保險、洗錢等罪行。他也接受了認罪協議，目前被判五年緩刑、在監服刑九個月，並賠償25萬元。