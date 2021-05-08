Google托兒所員工 要求提供交通補貼

Google兒童托育中心。（取自Google街景）

Google 總裁日昨宣布將要求員工從目前遠距離的工作狀態改為恢復到Google園區工作。於此同時，在灣區四家Google托育中心的幼兒工作者也將開始恢復上班，承擔起照顧Google其他員工子女的工作。

這四家Google托育中心工作人員和字母 工人工會(Alphabet Workers Union)7日一起向Google呼籲，要求Alphabet在常規的Google班車恢復之前，為托育中心的幼兒教育 工作者提供每月1500元交通補貼。

這四家托育中心共有148名全職員工，也是Google母公司Alphabet的全職員工。聲明表示，他們承擔著照顧與關心其他Alphabet員工的孩子的責任，屬於其他Google以及Alphabet員工工作時必不可少的支持工人。在疫情期間，這些員工通過Google Meeting與兒童們會面，幫助兒童閱讀書籍同時開展相關活動。「這與全國其他教師在過去一年的經歷並無不同。」

員工表示，他們在近日被告知要從10日開始回到托育中心進行上班。然而，此時Google提供的班車運輸系統仍然沒有開通使用。許多其他Google以及Alphabet的員工仍然可以選擇居家上班。員工指出，Alphabet拒絕提供交通補助。

截至發稿，Alphabet沒有對於此事進行回應。

從2017年就開始在Google從事教育工作的貝德斯（Denise Belardes）表示，交通是工作的基本條件，而不是公司的施捨或福利。在Google從事教育工作者的托育中心的教師，是Google進行運轉的關鍵，是支持其他Google員工進行工作，同時幫助其子女成長的必要人員。「我們不是每年賺幾十萬元的人，同時我們也不能其他Google員工一樣選擇在家工作。我們需要這筆津貼。」

早教界工作經歷超過16年，同時加入Google托育中心兩年半的福恩特(Katrina de la Fuente)表示，早教工作者的貢獻常常被忽視。「即使是在Google也不被重視」，Google要求他們在過去的一年中持續承擔教育孩子的責任，卻把他們的貢獻當作理所當然。「我們只是要那基本的保護。」

由於灣區高企的住房與居住成本，許多Google托育中心的工作人員每天必須花費好幾個小時通勤。

此前Google就一直投資於新建全新辦公室，包括在聖荷西市中心進行相關的商業開發等。據Google托育中心工作人員透露，他們的平均時薪僅為20元。

字母工人工會主席庫爾(Parul Koul)表示，並非所有的字母員工都是高薪的軟件工程師，享有完善的福利。他強調Alphabet必須承認與善待托育中心員工的努力與工作。「至少要為他們的上班通勤提供幫助。」